Google guida la carica | Big tech all’assalto delle banche globali

Google presenta Live Caption - la Guida Vocale su Maps e DIVA - l’obiettivo : migliorare l’accessibilità di smartphone ed app : L’accessibilità è uno di quei temi che spesso si sottovaluta nello sviluppo di app e device che invece potrebbero essere di supporto a chi soffre di disabilità motorie, sensoriali o cognitive, finendo per renderli per loro spesso parzialmente o totalmente inutilizzabili. In questo ambito si muove il Google Accessibility Team, un team interno al colosso statunitense che si occupa di creare, o partecipare alla creazione, di software e ...

Manuale Google Pixel 4 XL Guida uso smartphone : Manuale Google Pixel 4 XL PDF Italiano scaricare il Manuale di istruzioni in italiano PDF con tutte le guide e trucchi per il Google Pixel 4 XL.

Google Maps aggiunge una guida vocale evoluta per gli utenti ipovedenti : Google Maps ha annunciato una nuova funzione che offre ai pedoni con problemi alla vista la possibilità di ricevere una guida vocale più dettagliata e nuovi tipi di indicazioni verbali. È la prima in Google Maps creata da zero appositamente per le persone ipovedenti. Grazie a questa funzione, chi ha problemi di vista potrà muoversi a piedi per strada con maggiore comfort e sicurezza. Google Maps indica all’utente se è sulla strada giusta, ...