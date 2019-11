Ex Ilva | indotto di Taranto nel caos | in seimila a rischio stipendio

Fonte : ilsole24ore

(Di domenica 17 novembre 2019) Sono 150 le imprese fornitrici di ArcelorMittal messe in ginocchio dalla crisi. Crediti non pagati per 200 milioni di euro. Avviate le prime procedure per la cassa integrazione

