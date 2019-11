Alberi per il futuro oggi a Modica

Maltempo Genova : interventi per frane e Alberi caduti per raffiche di vento e pioggia : Il Maltempo e il forte vento delle scorse ore sulla Liguria hanno provocato frane, alberi caduti e diversi interventi di ripristino. Nel levante genovese, sulle alture di Zoagli, sono stati già rimossi i detriti, massi e rocce, che all’alba avevano invaso la strada di collegamento per Cerisola e Semorile. Una frana causata dalle piogge di ieri che ha bloccato la circolazione stradale ma senza coinvolgere persone o abitazioni. I tecnici e i ...

Treviso - Alberi caduti e blackout per il vento fortissimo. Sulle Dolomiti caos per la neve : Il maltempo sta creando forti disagi lungo tutta la penisola. Forti raffiche di vento miste a pioggia battente hanno imperversato nell'Alta Marca Trevigiana. Si segnalano alberi caduti e blackout. Disagi a causa della neve Sulle Dolomiti, con strade e anche la linea ferroviaria della val Pusteria bloccate.Continua a leggere

Maltempo - gravi danni a Messina per il forte vento : strage di Alberi in centro - un ferito [FOTO] : Il Maltempo che sta colpendo Messina con piogge torrenziali e venti impetuosi sta provocando disagi e problemi nella circolazione. Diversi alberi sono crollati nel tratto di viale San Martino in via Giolitti, via Placida, via La Farina e sul viale Giostra angolo via Liberta’. I rami hanno danneggiato diverse auto e una persona e’ rimasta ferita in modo non grave. Gia’ da ieri pomeriggio non e’ operativo il porto di ...

Lecce e Brindisi in ginocchio per il maltempo : tettoie crollate e Alberi sulle case (foto) : maltempo da brividi nella penisola salentina. L'allerta meteo della Protezione Civile già da ieri aveva allarmato i cittadini di Puglia, Calabria e Basilicata e aveva definito l'allerta arancione il maltempo su tutta la Puglia, e rossa per alcune zone della Basilicata. La provincia di Lecce è stata una delle zone più colpite e il 90% dei Comuni ha optato per la chiusura delle scuole nella giornata di oggi, martedì 12 novembre. A Lecce sono stati ...

Maltempo : tetti scoperchiati e Alberi sradicati a Ragusa - Vittoria e Pozzallo : Maltempo, forte vento e pioggia. Diverse le chiamate al 115 per tetti scoperchiati dal forte vento ed alberi sradicati a Ragusa, Vittoria e Pozzallo.

Stavolta a Napoli le scuole chiudono per vento. C’è un problema Alberi? : La notizia non è ancora ufficiale (non c’è ancora l’ordinanza), ma il sindaco l’ha comunicata sui social, Nino Simeone, presidente della commissione infrastrutture del Consiglio comunale, sul suo profilo Facebook. Ed è anche sui social del Comune di Napoli. Domani scuole chiuse. Per la terza volta nel giro di una settimana. Nonostante l’allerta diramata dalla Protezione Civile sia solo gialla, non arancione. ...

“Più Alberi per più bambini” : al via la campagna per sostenere la natalità investendo nell’ambiente : Con la piantumazione del primo albero a Milano, è ufficialmente partita la campagna Mellin “Più alberi per più bambini”, che vuole sostenere la natalità investendo anche in aree verdi per il benessere di bambini e famiglie in tutta Italia. L’idea di sostenibilità di Mellin, storica azienda specializzata in alimenti per l’infanzia, ha messo concretamente radici partendo da Milano, nell’area verde di fronte all’Ospedale San Paolo con la ...

Con Mosaico Verde già 280mila nuovi Alberi per foreste e parchi in Italia : Ben 284mila nuovi alberi per riqualificare circa 170 ettari di aree urbane, parchi nazionali e regionali, proprietà comunali, in un progetto condiviso di gestione sostenibile del patrimonio Verde pubblico. Sono i risultati raggiunti, ad un anno e mezzo dal lancio, dalla campagna Mosaico Verde illustrati questa mattina a Rimini, a Ecomondo 2019, nel corso del convegno ‘Impronta ambientale e strategie di riduzione delle emissioni. Mosaico ...

Alberi più forti della tempesta : il 7 novembre la conferenza di Assoimpredia e Confindustria Cisambiente per la prevenzione attraverso la giusta scelta nei contesti urbani : Alberi custodi e al tempo stesso protettori del territorio. Più forti anche delle avverse condizioni che si possono venire a verificare durante tempeste e allagamenti. Su questo tema, il prossimo 7 novembre a Rimini, all’Expo Centre, Asso.Impre.Di.A. e Confindustria Cisambiente, a partire dalle ore 14 terranno un incontro sul tema dal titolo “Gli Alberi più forti della tempesta”. Un importante pomeriggio dedicato all’avvio di una maggiore ...

Alberi esotici per salvare le foreste del Nord est - l’esperto : “In Germania ha funzionato” : Un anno fa, tra il 28 e il 29 ottobre, la violenta tempesta Vaia colpì una superficie di circa 40.000 ettari, nei territori della Lombardia, del Veneto, del Trentino Alto Adige e del Friuli Venezia Giulia, abbattendo come spighe di grano dai 13 ai 20 milioni di Alberi. Tra loro gli abeti rossi il i cui legni risuonano nelle note dei violini Stradivari. O i boschi immortalati dalle pagine dello scrittore Mario Rigoni Stern. A un anno di distanza, ...

