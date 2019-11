Fonte : ilfogliettone

(Di sabato 16 novembre 2019) Iluna- che era in uso a delle suore e di proprieta' dell'Apsa - per il ricovero deie dei poveri della citta'. Il nuovo centro di accoglienza notturna e diurna per le persone, inaugurata questo pomeriggio dal Papa a pochi metri dal Colonnato di Piazza San, occupa un’intera palazzina di quattro piani (quasi 2.000 mq) di proprietà del, in zona extraterritoriale. Lasciata libera da una Congregazione Religiosa femminile, che l’ha utilizzata fino a pochi mesi fa, Papa Francesco ha voluto destinarla a quest’opera di carità per le persone più bisognose e in difficoltà. Pertanto, l’Amministrazione del Patrimonio della Santa Sede l’ha affidata in comodato d’uso alla Elemosineria Apostolica e verrà gestita dalla Comunità di Sant’Egidio.Il nuovo Centro di accoglienza notturna e diurna, denominato Palazzo Migliori – si legge in una ...

SkyTG24 : Papa Francesco dona struttura in Vaticano per ospitare i senzatetto - ilfogliettone : Vaticano dona struttura a S.Pietro per senzatetto - - ottovanz : RT @SkyTG24: Papa Francesco dona struttura in Vaticano per ospitare i senzatetto -