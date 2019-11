Sparatoria in un bar nel Milanese | un ferito grave

Fonte : agi

(Di domenica 17 novembre 2019)in un bar dell'hinterland. Un 40enne di origine albanese è rimastomente dopo essere stato raggiunto da un colpo allo sterno, è ora ricoverato in codice rosso all'ospedale San Raffaele di Milano. Il fatto è accaduto intorno alle 20 di questa sera presso un bar in via Palermo a Limito, frazione di Pioltello, nel. Non è ancora chiara la dinamica dell'accaduto e l'identità delnon è ancora stata resa nota. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Cassano d'Adda per avviare le indagini sull'accaduto. Successivamente, un altro uomo si è presentato spontaneamente al pronto soccorso dell'ospedale di Cernusco sul Naviglio riferendo di essere statoin un bar di Pioltello. Una versione in fase di verifica sempre da parte dei militari.

