Repubblica | il 4-3-3 antidoto all’emorragia difensiva restituirebbe verve a Insigne

(Di sabato 16 novembre 2019) De Laurentiis non ha mai messo in discussione la panchina di Ancelotti, scriveNapoli, ma pretende una reazione decisa in campo. Così, mentre il tecnico cerca di fare da paciere tra società e calciatori, pensa anche a qualche correzione di modulo per frenare l’emorragiache rappresenta il tallone di Achille della squadra. Un tentativo possibile, a cui starebbe pensando Ancelotti, è quello di adottare il 4-3-3, soluzione che finora ha adottato pochissimo e soprattutto a partita in corso. L’idea, scrive il quotidiano, è di utilizzare Allan davanti alla difesa, a proteggerla, dandogli la possibilità di arretrare in fase di costruzione del gioco e giocare accanto a Manolas e Koulibaly. Ciòpure a Zielinski e Fabian ruoli a loro più congeniali, ovvero quelli di mezzala con il compito di inserirsi in fase offensiva. Questo sempre se Allan (e Manolas) ...

