Non mangia più niente I medici | “Ha un disturbo alimentare” Ma Chris aveva 4 tumori al

Ogm - la bozza del nuovo piano Ue : esentare da norme i prodotti ottenuti con nuove tecniche. Greenpeace : “Non sapremo cosa mangiamo” : Un quadro giuridico separato per i prodotti ottenuti con le nuove tecniche di gene-editing (o genome-editing), che potrebbero essere così esentate dalle normative sugli Ogm. E quindi dalle regole su valutazione del rischio, tracciabilità ed etichettatura. È quanto viene prospettato in un documento, non ancora approvato, che raccoglie proposte politiche preliminari che gli uffici della Commissione europea ritengono debbano essere incluse nella ...

“Non ero pronta a seppellire il mio bimbo” : Symhir - 19 mesi - muore soffocato mangiando un panino : Il piccolo Symhir Penn è rimasto soffocato mangiando un sandwich di tacchino durante il pranzo in un asilo privato a Mesa, in Arizona, il 23 ottobre. La madre, Star Jones, afferma che il fornitore per i servizi di assistenza all'infanzia l'ha rassicurata al telefono che suo figlio stava bene. Ma quando è stato portato d'urgenza in ospedale, era già troppo tardi.Continua a leggere

Mangia la polvere l’iPhone 11 Pro Max rispetto a Huawei e Xiaomi : foto Non così perfette : Le foto scattate con l'iPhone 11 Pro Max sono le migliori del momento? Il melafonino di punta di questo 2019 riesce a fare di meglio rispetto ai principali concorrenti Android? I fan boy Apple potranno non essere contenti ma gli esperti di DxOMark hanno stabilito che l'ultimo melafonino non è affatto migliore di almeno due concorrenti dei brand Huawei e Xiaomi. La più recente classifica presente sul sito degli esperti di fotografia DxOMark ...

Stallo Ue - Ursula rischia di Non mangiare il panettone : A Palazzo Berlaymont, sede della Commissione europea, sono convinti che Ursula von der Leyen possa riuscire a insediarsi con la sua nuova squadra il primo dicembre prossimo. Poco più in là, al Parlamento europeo, le convinzioni svaniscono. I tempi per organizzare il voto sulla nuova Commissione europea nella plenaria di Strasburgo dal 25 al 28 novembre restano strettissimi, anche se domani il nuovo governo rumeno dovrebbe indicare ...

World Vegan Day - perché siamo tutti destinati a Non mangiare più carne : Il motivo principale per cui uomini di tutte le epoche storiche, tra cui moltissime persone religiose e cristiane, hanno deciso di diventare vegetariani o Vegani è stato quasi sempre il rispetto per l’esistenza degli altri esseri viventi e il rifiuto della violenza su esseri inermi come gli animali. Una ragione etica che continua ad avere una sua immensa validità, visto che oggi si continuano a uccidere 150 miliardi di animali all’anno – ...

Cadmio nelle seppie surgelate - ritirate dal Ministero della Salute : “Non mangiatele” : L’azienda Seafood ha ritirato dal mercato le seppie surgelate a marchio Seacon, perché le analisi hanno evidenziato la presenza di Cadmio. Lo rende noto il Ministero della Salute, che ha pubblicato il richiamo sul suo portale. Quali sono i pericoli legati alla contaminazione di questo metallo pesante.Continua a leggere

Greenpeace in piazza in 18 città invita a giocare con Mistery Food : “Non mangiamoci il pianeta” [GALLERY] : Gli schermi televisivi pullulano di chef, mentre migliaia di persone scendono in piazza in difesa del Pianeta. Greenpeace oggi ha invitato i cittadini di 18 città a giocare con “Mistery Food” per ricordare che tra queste due realtà c’è una connessione diretta, che passa per i nostri piatti, per le nostre scelte alimentari e, soprattutto, per le scelte politiche ed economiche di istituzioni e aziende. Un set ispirato alle note competizioni ...

Chiara Ferragni a Roma - mangia gli spaghetti e il dettaglio Non passa inosservato : «La carbonara come la pizza?» : Chiara Ferragni arriva a Roma e con lei porta dietro un mare di polemiche. La bella influencer si è concessa un pranzo in un ristorante del centro della Capitale ma è stata ricoperta di...

"Davanti a me c'era Spielberg - ma io Non lo conoscevo - io a quelli del cinema li faccio magna'...". Ecco a voi - Ciak... si Mangia : “Stavo lì, seduta, davanti a me c’era Spielberg, ma io non lo conoscevo. Io cucino, io li faccio magna’ a questi del cinema...”. Timida, senza concedersi troppo con gli aneddoti, ma monumentale nella sua semplicità, Anna Dente, cuoca dei Castelli romani, ad un certo punto è salita sul palco della presentazione del libro, “Ciak... si Mangia, cinema e gastronomia nella Hollywood italiana, di Luigi ...

Vittorio Feltri contro Papa Francesco : "Dice che Non bisogna mangiare troppo - ma lui è grasso e sta beNone" : Vittorio Feltri ancora contro Papa Francesco. Questa volta il direttore di Libero non commenta la linea pro-migranti sostenuta da Bergoglio, tutt'altro: "Altro che lotta contro la fame nel mondo. Il Papa dice che mangiare troppo fa male. Ma lui è grasso e sta benone" scrive sul suo profilo Twitter.

La Puglia che Non si vede : 175 mila persone costrette a chiedere aiuto per mangiare - 25 mila sono bambini. La mappa della fame di Coldiretti : I dati diffusi in occasione della Giornata mondiale dell'alimentazione Fao. La regione è al sesto posto in Italia Aiuti con la "spesa sospesa"

Dritto e Rovescio - Paolo Del Debbio gela Daniela Martani : "Quando mangia Non prova piacere?" : A Dritto e Rovescio, lo scoppiettante talk di Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio, in un segmento di trasmissione tiene ancora banco il dibattito tra vegani e "carnivori". A rappresentare la prima categoria, ecco Daniela Martani, come sempre scatenata. "Non c'entra niente il veganesimo, qui stiamo p

“Non mangiatelo!”. L’allerta del Ministero della salute : “Presenza di Listeria monocytogenes” : Se avete comprato del salame, ultimamente, state attenti. In alcuni prodotti è stata riscontrata la possibilità di presenza di Listeria monocytogenes. Questo il motivo che ha indotto il Ministero della salute a diffondere nell’apposita sezione sul proprio sito web un avviso di richiamo di un salame prodotto dall’azienda “Nativa 2018 Srl”. Il prodotto interessato è venduto intero con un peso di 1 Kg circa relativo al trancio intero con il numero ...

Listeria monocytogenes nel salame - l’allerta del ministero della Salute : “Non mangiatelo” : Il prodotto interessato è venduto intero con un peso di 1 Kg circa relativo al trancio intero con il numero di lotto 2819 dall'azienda “Nativa 2018 srl”, con sede dello stabilimento a Concamarise in provincia di Verona. Non è il primo prodotto richiamato dagli scaffali per una possibile contaminazione da Listeria.Continua a leggere