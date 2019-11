Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 16 novembre 2019) Teneva 43in, tutti italiani, compresi una donna incinta e due minorenni. Chiusi per 6 ore in unangusto, privo di servizi igienici e. Tutto per aggirare i controlli, iniziati per alcune verifiche sulla mensa, che in realtà non esisteva. Così un imprenditore di Melito, in provincia di, è stato arrestato dai carabinieri del Nas con l’accusa di sfruttamento del lavoro, sequestro di persona e intermediazione illecita. I lavoratori erano stati nascosti dietro una sorta di porta blindata che i militari dell’Arma hanno scoperto tutto l’ispezione, nel corso della quale sono stati rintracciati altri 14irregolari che verosimilmente l’uomo non aveva fatto in tempo a nascondere. I carabinieri hanno sequestrato il laboratorio, dove si lavoravano pellami per note griffe di moda, contenente attrezzature per circa 2,5 milioni ...

MediasetTgcom24 : Napoli, teneva segregati 43 operai in nero: arrestato un imprenditore #Napoli - TutteLeNotizie : Napoli, 43 operai in nero segretati per ore in un locale senza finestre e wc: tra loro… - rotanicolas : #Napoli, #imprenditore teneva segregati 43 operai in nero. Servono più controlli. Servono pene più severe.… -