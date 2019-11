M5S Di Maio fiducioso | Dobbiamo tornare tra la gente | nulla è perduto

Maltempo - Di Maio non dimentica gli elettori M5S : “Dramma a Venezia - ma nessuno parla del Sud” : Il ministro degli Esteri pentastellato Luigi Di Maio ha scritto un post su Facebook per gettare un faro sull'emergenza Maltempo nel Sud Italia: "Non esistono regioni di serie B, dobbiamo occuparci di ogni singolo italiano, di ogni singola famiglia, di ogni singolo lavoratore, di ogni singolo commerciante".Continua a leggere

M5S. Di Maio : ritornare tra la gente : 16.03 "E' un momento particolare per il M5S, ce la faremo ancora una volta a riprenderci.Dobbiamo solo rigenerare i nostri obiettivi.Nulla è perduto".Così il capo politico, Di Maio. Rimboccarsi le maniche e tornare tra la gente,"ascoltare la base", la ricetta, perchè "se il Movimento continua a stare solo nei palazzi 'si intossica'". E poi una campagna di informazione e comunicazione a tamburo battente.L'obiettivo è "controinformare" rispetto ...

M5S - Di Maio : “Governare con il Pd non è semplice. Regionali? Ci presenteremo dove siamo pronti” : “Ogni giorno lavoriamo per far andare meglio questo governo che si è messo insieme durante l’estate per scongiurare l’aumento dell’iva. Nel nostro governo c’è già un clima migliore, lo vedo. Ma è normale che in due mesi non può andare tutto alla perfezione. Se facciamo le cose per gli italiani avremo lunga vita. Per il M5S non è un momento semplice e stare al governo con un partito con il quale abbiamo avuto ...

M5S - Di Maio torna a casa per un caffè nella sua Pomigliano : ?«Sei pulito - sei onesto» : «Sei pulito, sei onesto»: così gli attivisti del M5S di Pomigliano d'Arco hanno accolto il ministro loro concittadino, Luigi Di Maio, al suo arrivo al caffè Antignani di...

Luigi Di Maio processato dalla fronda M5S. Lo vogliono far fuori - Grillo non muove un dito : Come in ogni esercito in difficoltà, a un certo punto arriva il grido del generale che, assediato, inseguito da perdite continue, silenziosamente contestato, attacca i suoi. «Chi di fronte alle vittime di Venezia e al dramma dell' Ilva preferisce guardarsi gli affari suoi, conosce la strada. Il movi

Il senatore del M5S Trizzino boccia Di Maio : "Ci siamo imborghesiti - non può fare il capo e il ministro" : Giorgio Trizzino, onorevole dei cinquestelle, in una intervista a Repubblica boccia il Movimento e rimpiange le origini. "Ci siamo imborghesiti", risponde a Concetto Vecchio. Medico siciliano, 63 anni deputato alla prima legislatura, cattolico di sinistra, la scorsa settimana scorsa ha presentato

Luigi Di Maio - sospetto su Renzi : "Quando si è iniziato a parlare di scissione nel M5S" : Con il corpo è a Washington, ma la mente di Luigi Di Maio è a Roma, alle minacce di scissioni del Movimento 5 Stelle e alle manovre di Matteo Renzi. "Il governo non può andare avanti se tutte le forze politiche concordano una cosa e poi in Parlamento se ne fa un'altra - è lo sfogo del leader grillin

Danilo Toninelli guida la rivolta delle pasionarie M5S : Emilia Romagna - vendetta su Di Maio e Pd : Le manda Danilo Toninelli, e per l'ex disastroso ministro delle Infrastrutture è la vendetta più fredda e dolce nei confronti di Luigi Di Maio e del Pd. Le "pasionarie" del M5s Emiliano, guidate dalla 39enne modenese Giulia Gibertoni (che 5 anni fa sfidò Stefano Bonaccini), protestano per la decisio

Di Maio : il M5S non sarà mai un partito : 17.16 "Il Movimento non diventerà mai un partito" e chi vuole che si trasformi in partito "non ha che da scegliere uno dei tanti partiti che ci sono". Lo sottolinea Di Maio su Facebook. Poi annuncia:"Come ministro degli Esteri, manderò una lettera alle ambasciate nel mondo" perché "promuovano iniziative per sostenere Venezia". Certo che ci sarà "riscontro". E attacca Salvini: "Non puoi dire che la sentenza su Cucchi dimostra che la droga fa ...

M5S - Di Maio : “Chi vuole trasformare il Movimento in un partito se ne vada”. Poi l’attacco a Salvini : “Chieda scusa a Ilaria Cucchi” : “Il Movimento non è un partito, e non lo diventerà mai. Chi lo vuole trasformare in partito se ne vada“. A dirlo, in diretta su Facebook, il capo politico del M5s, Luigi Di Maio. Che poi, riferendosi alle parole di Matteo Salvini su Stefano Cucchi pronunciate a Bologna (“la droga fa sempre male”), ha detto: “Meglio chiedere scusa”. L'articolo M5s, Di Maio: “Chi vuole trasformare il Movimento in un ...

Il M5S nel caos - Trizzino : Di Maio non può fare il capo e il ministro : "Luigi Di Maio ha avuto il merito di averci portato al 32%, ma poi ha sottovalutato il fatto che il 4 marzo era successa una rivoluzione, e che bisognava analizzarla meglio e non andare semplicemente al governo. Siamo in difficolta', ma si puo' recuperare il rapporto con gli elettori. Basterebbe dire: ho sbagliato, abbiamo sbagliato". Lo afferma il deputato M5s Giorgio Trizzino, in un'intervista a 'Repubblica' in cui torna a chiedere una ...

M5S : Trizzino - ‘ci siamo imborghesiti - Di Maio non può fare capo e ministro’ : Roma, 15 nov. (Adnkronos) – Il M5S si è imborghesito? “Qualcosa di simile, anzi… in un certo senso sì”. Lo dice Giorgio Trizzino, deputato del M5S, in un’intervista a La Repubblica. Luigi Di Maio, dice Trizzino commentando il post di ieri del ministro e del capo politico del Movimento, “dev’essere arrabbiato per la vicenda Ilva”, “l’altra sera in assemblea è stato costruttivo. Ha ...

Aria di scissione nel M5S - Di Maio “Chi pensa agli affari propri dico che il Movimento non è la sua casa” : Il capo politico dei grilli e Ministro degli Esteri Luigi Di Maio è a Washington negli Stati Uniti d’America per un vertice anti-Isis Da Washington Luigi Di Maio ha voluto precisare che con ci sono al momento problemi di scissione interne e che il Movimento Cinque Stelle è un partito unito. Poi pronuncia una frase che sembra che faccia intuire l’esatto contrario: “A chi pensa agli affari propri dico che il Movimento non è la ...

Di Maio avverte : chi fa il gioco degli altri lasci il M5S : Di Maio: "In un momento difficile per tutti e per il Paese, vedo che c'e' qualcuno piu' interessato ad alzare polemiche inutili sul Movimento 5 Stelle