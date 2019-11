L’ira dei poliziotti sui giudici | Per loro è lecito ammazzarci

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 16 novembre 2019) Giuseppe De Lorenzo No Tav violenti, la Cassazione: forse fu ira o suggestione. Chiesto di valutare le attenuanti. La polizia: "Adesso basta" Il contesto è questo: manifestazioni No Tav del 3 luglio 2011. Ricordate? “Furono ore di guerriglia”, dice chi indossava elmetto e divisa in quella maledetta giornata. Otto anni dopo i processi contro i violenti di Chiomonte non si sono ancora chiusi, benedetta giustizia nostrana. Di capitoli, stralci del maxi-processo e polemiche ce ne sono stati a decine. Ieri l’ultimo colpo di scena. La Cassazione infatti si è espressa affermando che alcuni dei manifestanti della grande manifestazione anti Tav potrebbero aver commesso qualche reato perché “suggestionati dalla folla in tumulto” o perché “in stato d'ira determinata da un fatto ingiusto”, come l’atteggiamento della polizia. Dunque la corte di Appello di Torino dovrà valutare le ...

stefanocarlo2 : i magistrati considerano il personale delle FFOO carne da macello..!!! - SalaLettura : RT @nimagiga: @DavLucia @SalaLettura @Annasaba8 @GerberArancio @tafudany1 @Rebeka80721106 @lagatta4739 #LeggoSaramago 'L'uomo duplicato ' #… - nimagiga : @DavLucia @SalaLettura @Annasaba8 @GerberArancio @tafudany1 @Rebeka80721106 @lagatta4739 #LeggoSaramago 'L'uomo dup… -