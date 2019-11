I viaggi migliori per vedere l’aurora boreale

Fonte : vanityfair

(Di sabato 16 novembre 2019) CanadaSveziaSveziaNorvegiaFinlandiaIslandaBande di luce verde, blu, rossa che appaiono all’improvviso, spaccano il cielo e danzano prendendo la forma dei sogni: l’auroraè uno dei più grandi spettacoli della natura, daalmeno una volta nella vita. Nella gallery sopra ci sono 5per partire e scoprirla in una romantica fuga per due o avventure per spiriti liberi. Sono tour e indirizzi nel profondo Nord, tra i Paesi intorno al Circolo Polare Artico: è qui che si verificano più spesso le aurore boreali. In queste zone ci sono le condizioni ideali per permettere ai venti solari di interagire con con l’ ossigeno presente nell’atmosfera a 100 chilometri di altitudine, creando quelle scie luminose che ogni volta hanno una colorazione diversa (dipende dal tipo di ioni), e fanno la magia. I più fortunati riescono anche ad ascoltarla: talvolta durante ...

