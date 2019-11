Di Maio ad ' Accordi e disaccordi' cita Travaglio e Scanzi | ' Salvini ca'

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 16 novembre 2019) Sono lontani i tempi in cui si mormorava che l'asse tra Movimento Cinque Stelle e Lega fosse reso saldo dal rapporto personale tra Luigi DIe Matteo, oggi invece i toni tra le parti sono quelli tipici degli avversari politici che non se le mandano a dire. Prima dell'evento del Paladozza di Bologna il leader leghista aveva ironizzato sul fatto che fossero finiti i cappellini per 'Dipresidente', mentre il capo politico grillino, da ospite di "e dis" su Nove, non ha risparmiato critiche piuttosto dure al numero uno della Lega e lo ha etichettato, tra le altre cose, come una persona che pensa prevalentemente al proprio tornaconto. Per Dipensa agli affari suoi Rispondendo alla domanda di Andreache gli ha posto il quesito su chi sia, per lui, Matteo, Diè stato piuttosto duro sul suo ex alleato. L'accusa, neanche tanto ...

fattoquotidiano : Accordi&Disaccordi, arriva Di Maio e il programma di Andrea Scanzi e Luca Sommi ‘prende il volo’: 3,7% di share - francescomila18 : RT @lucasommi72: Ieri sera la puntata con Luigi Di Maio ha registrato il record assoluto di sempre di “Accordi e Disaccordi”. Grazie davver… - gianluca_prato : RT @lucasommi72: Ieri sera la puntata con Luigi Di Maio ha registrato il record assoluto di sempre di “Accordi e Disaccordi”. Grazie davver… -