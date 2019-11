Challenger Ortisei 2019 | Jannik Sinner supera Hoang | approda in finale e avvicina la

Fonte : oasport

(Di sabato 16 novembre 2019) Continua la corsa dinel torneo di singolare maschile deldidi tennis: l’altoatesino, che è la testa di serie numero 2, batte con un perentorio 6-3 7-6 (4), maturato in un’ora e 19 minuti, il transalpino Antoine, numero 6 del seeding, e domani sfiderà nell’atto conclusivo, con inizio alle ore 11.00, l’austriaco Sebastian Ofner, numero 10. Nel primo set, durato 29 minuti,va leggermente in difficoltà al servizio nel terzo gioco, dove è costretto ai vantaggi, ma si salva senza concedere palle break, poi cambia marcia e centra il break a 15 nel quarto game, volando sul 4-1 non pesante in un amen. Il transalpino non riesce ad impensierire più l’altoatesino, che negli ultimi due turni in battuta cede appena un quindici per chiudere comodamente sul 6-3. La seconda partita vede un identico canovaccio, ma a ruoli ...

