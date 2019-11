Bill Gates supera Bezos | è il più ricco al mondo

Bill Gates supera Jeff BezosE' la persona più ricca del pianeta : Il fondatore della Microsoft Bill Gates , dopo due anni, torna in vetta alla classifica degli uomini piu' ricchi del pianeta scalzando il Ceo di Amazon Jeff Bezos, secondo il Bloomberg Bill ionaires Index. A riportare Gates in cima alla classifica, con una ricchezza stimata in 110 miliardi di dollari, la volata dei titoli Microsoft, Segui su affaritaliani.it

Bill Gates ne è convinto : Windows Mobile avrebbe potuto prendere il posto di Android : Bill Gates dichiara che Windows Mobile avrebbe preso il posto di Android se non fosse stato per il Dipartimento di Giustizia americano

Bill Gates : il mondo sta cambiando - “abbiamo ancora molto da fare ma il bicchiere è mezzo pieno” : Secondo Bill Gates il mondo sta cambiando, ad esempio, spiega in un’intervista a Repubblica, “per quanto riguarda l’istruzione e la salute, da decenni l’unico trend è positivo. Dall’inizio del millennio, il tasso di mortalità infantile è diminuito a un ritmo mai registrato prima” e “mai come ora così tanti bambini e giovani nei Paesi in via di sviluppo hanno avuto accesso all’istruzione“, ...