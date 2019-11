Alessandra e Valentina Giudicessa | Arriva la condanna per le due gemelle attrici

FIFA 20 – Anche il calcio virtuale condanna il razzismo : per l’Ultimate Team Arriva la maglietta “No Room For Racism” : Da FIFA 20 un modo originale per dire no al razzismo: nella modalità Ultimate Team arriva una maglia speciale con la scritta “No Room For Racism” Anche il calcio virtuale è pronto a dire no al razzismo. A pochi giorni dai tristi fatti dai Bulgaria-Inghilterra, la Premier League ha lanciato la campagna di sensibilizzazione “No Room For Racism“, ripresa dal videogioco FIFA 20. All’interno della modalità Ultimate ...

Mediaset - Arriva la condanna. Tutta “colpa” del quiz Passaparola condotto da Gerry Scotti. Cosa è successo : Mediaset condannata a un mega risarcimento. Il motivo? Il programma Passaparola condotto da Gerry Scotti. Il noto programma amatissimo dal pubblico è stato accusato di plagio dal Tribunale spagnolo. Il quiz è considerato un plagio del programma spagnolo “The Alphabet Game” e ora Mediaset è costretta a pagare un risarcimento di 15 milioni di euro. Un risarcimento enorme che vale per 13 anni di diritti mai pagati. In Spagna The Alphabet Game va ...

Arriva la condanna : punito l’ultrà del Lecce che aveva assalito un taxi con tifosi della Roma : Alla fine è Arrivata la condanna per l’ultrà del Lecce che, domenica pomeriggio, insieme ad altri ha dato l’assalto ad un taxi che trasportava sei tifosi della Roma: un anno e mezzo di reclusione e divieto di avvicinamento allo stadio per due anni La decisione è Arrivata al termine del processo per direttissima tenutosi davanti al giudice Fabrizio Malagnino, della seconda sezione penale del Tribunale di Lecce, cui il giovane, ...