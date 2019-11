“Questo video è troppo spinto” E Taylor Mega finisce nei guai Le immagini

Fonte : caffeinamagazine

(Di venerdì 15 novembre 2019) Non gliene va bene una alla ‘povera’questo periodo. Prima il sospetto di una sbronza ospite da Barbara D’Urso, poi le Rodriguez che – secondo la sorella – le stanno rubando idee, ora questo. Ma cosa è successo? La soubrette si è vista cancellare il profilo su Tin Tok per una clip consideratahot dalle stringenti policy del social network cinese. La popolare modella 25enne ha ripubblicato ilsu Instagram: “A grande richiesta, il TikTok incriminato”. La modella si vede in costume da bagno in una piscina del resort di Sharm El Sheik, in Egitto, dove si trova adesso. Sulle prime, la modella gioca con la telecamera facendo il visino triste, poi si erge in tutta la sua fisicità guardando in maniera provocatoria l’obiettivo. Forse è questo che ha disturbato gli admin di TikTok. Per chi non lo sapesse Tin Tok è un social media dalle molteplici funzioniche ...

