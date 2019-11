Lombardia | martedì in Consiglio regionale legge su programmazione negoziata 2

Fonte : liberoquotidiano

(Di venerdì 15 novembre 2019) (Adnkronos) - Il secondo strumento dell'Accordo di rilancio economico sociale territoriale si pone invece l'obiettivo di favorire "uno sviluppo tridimensionale del territorio coinvolgendo tutti i soggetti territoriali pubblici e privati interessati in un ambito che privilegia la rigenerazione urbana

masaraht : RT @LorenzoGuzzetti: Comunque se eleggete me presidente in Emilia Romagna renderò il 25 dicembre Natale, la domenica festiva e il mercoledì… - ezechiela66 : RT @LorenzoGuzzetti: Comunque se eleggete me presidente in Emilia Romagna renderò il 25 dicembre Natale, la domenica festiva e il mercoledì… - LorenzoGuzzetti : Comunque se eleggete me presidente in Emilia Romagna renderò il 25 dicembre Natale, la domenica festiva e il mercol… -