Ho lasciato L' Eredità per tornare prof La scuola è la mia casa | la tv un

L'Eredità - Niccolò Pagani : "Che cos'è la tv". Il campione di Insinna allo scoperto - perché ha lasciato : Niccolò Pagani, il professore di italiano, storia e geografia che ha suscitato stupore per aver abbandonato, da campione in carica, L'Eredità in onda su Raiuno per tornare dai suoi studenti, racconta di essere molto stupito per il clamore che ha suscitato il suo gesto. "Per me è stata solo una bell