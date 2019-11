Ex Ilva | ore decisive per la chiusura dello stabilimento di Taranto

Ex Ilva : Migliore - ‘su scudo troveremo accordo maggioranza’ : Roma, 12 nov. (Adnkronos) – “Se per Arcelor Mittal è una scusa quella dello scudo penale? Secondo me sì, perché in realtà quello che stanno proponendo è la riduzione di cinquemila persone. Reintroducendo lo scudo penale gli togliamo tutti gli alibi”. Così Gennaro Migliore, deputato di Italia Viva e tra i firmatari dell’emendamento per ripristinare lo scudo penale per ArcelorMittal, oggi al programma di Rai Radio1 ...

Ex Ilva : Migliore - ‘su scudo troveremo accordo maggioranza’ : Roma, 12 nov. (Adnkronos) – “Se per Arcelor Mittal è una scusa quella dello scudo penale? Secondo me sì, perché in realtà quello che stanno proponendo è la riduzione di cinquemila persone. Reintroducendo lo scudo penale gli togliamo tutti gli alibi”. Così Gennaro Migliore, deputato di Italia Viva e tra i firmatari dell’emendamento per ripristinare lo scudo penale per ArcelorMittal, oggi al programma di Rai Radio1 Un ...

Ex Ilva - Conte vede Merkel : “Cooperazione con Germania nel settore dell’acciaio”. Cancelliera : “Banche - in Italia progressi notevoli sui rischi” : “Ci siamo ripromessi una cooperazione per cercare di confrontarci sulle soluzioni più avanzate dal punto di vista tecnologico e condividere le conoscenze” nel settore dell’acciaio. Lo ha detto Giuseppe Conte dopo aver incontrato a Roma la Cancelliera tedesca Angela Merkel, con la quale il presidente del Consiglio ha parlato della questione ArcelorMittal e ex Ilva. “Lavoriamo per una soluzione che tenga in piedi la tutela della ...

Ex Ilva - Conte vede Merkel : “Cooperazione con Germania nel settore dell’acciaio”. Cancelliera : “Libia - cooperare ma garantire diritti umani” : “Ci siamo ripromessi una cooperazione per cercare di confrontarci sulle soluzioni più avanzate dal punto di vista tecnologico e condividere le conoscenze” nel settore dell’acciaio. Lo ha detto Giuseppe Conte dopo aver incontrato a Roma la Cancelliera tedesca Angela Merkel, con la quale il presidente del Consiglio ha parlato della questione ArcelorMittal e ex Ilva. “Lavoriamo per una soluzione che tenga in piedi la tutela della ...

Ilva - il governatore Emiliano vede i sindacati : “Per la prima volta tutte le parti sono in accordo” : "Senza garanzie per la salute delle persone è impossibile pensare ad un rilancio produttivo, sia che ArcelorMittal rimanga sia che debba essere sostituito da altri. La decarbonizzazione non è un processo immediato e non interrompe l'attività della fabbrica": così il governatore della Puglia, Michele Emiliano, durante l'incontro con i sindacati sulla vicenda dell'ex Ilva di Taranto.Continua a leggere

Ex Ilva - Migliore : “Italia Viva ha presentato emendamento per scudo ad Arcelor. Non indeboliamo Conte e il governo” : Italia Viva, come annunciato negli scorsi giorni prima da Matteo Renzi e poi da Raffaella Paita, prima firmataria, ha presentato un emendamento al decreto fiscale per ripristinare lo scudo penale ad ArcelorMittal per lo stabilimento di Taranto. “Lo facciamo per togliere qualsiasi alibi all’azienda, ma condividiamo con il presidente del Consiglio che non è lo scudo che consente a Mittal di recedere dal contratto” afferma ...

Ilva - il direttore del Corsera Fontana : "Nazionalizzazione peggior scenario possibile" : La nazionalizzazione dell'Ilva sarebbe "la peggior soluzione possibile". Anche il sempre moderato Luciano Fontana, direttore del Corriere della Sera, commenta con grande preoccupazione lo scenario del colosso siderurgico di Taranto nazionalizzato per salvarlo dalla crisi legata alla fuga degli india

Ex Ilva - scontro Calenda-Telese su La7 : “Cialtrone - stai dicendo una cretinata”. “Tu difendi Mittal - in altri Paesi saresti un traditore” : scontro in diretta tv a Non è l’Arena, su La7, tra l’ex ministro allo Sviluppo economico Carlo Calenda e il giornalista Luca Telese sul caso Ilva. “Dobbiamo togliere qualsiasi alibi ad ArcelorMittal” ha sostenuto Calenda. “Per questo bisognava fare un decreto per ripristinare lo scudo penale e metterli all’angolo”. “C’era una scadenza per mettersi in regola dal punto di vista ambientale e ...

Ex Ilva - Giulio Tremonti : "La vendita agli indiani fu un errore" : “Non si è mai vista un’operazione in cui la francese Caisse de Depot o la tedesca Kfw escano perdenti. La mano pubblica ha perso, quella indiana ha vinto. E questo è un aspetto estremamente anomalo ed opaco”. Lo dice al quotidiano la Stampa l’ex ministro Giulio Tremonti, sulla gara in cui lo Stato partecipò attraverso Cassa depositi e prestiti all’asta da cui uscì perdente contro ...

Ilva - scudo penale divide il governo. Di Maio : “È un distrattore di massa”. Delrio : “Va approvato” : Sul dossier dell'ex Ilva di Taranto rimane il no del M5s alla reintroduzione dello scudo penale in Parlamento. Delrio (Pd): "Non si può mettere sullo stesso piano il destino di ventimila lavoratori e un emendamentino". Per Di Maio la questione dell'immunità penale è solo "un distrattore di massa".Continua a leggere

Giulio Tremonti : "Il vero devastante errore dietro l'Ilva - come se ne esce adesso" : L'"errore" sull'Ilva è a monte. "Non so se fu fatto con la privatizzazione. Di certo è accaduto con la vendita agli indiani", sostiene l'ex ministro dell'Economia Giulio Tremonti, in una intervista a La Stampa. Tremonti critica la scelta del governo di centrosinistra di cedere ad ArcelorMittal gli s

Ex Ilva : Di Maio - 'scudo penale distrattore di massa - serve unità politica' : Roma, 9 nov. (Adnkronos) - "Arcelor Mittal ci ha detto che licenzia cinquemila dipendenti anche con lo scudo penale, quindi questa tema è un distrattore di massa". Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in un'intervista al Giornale radio Rai. "Non esiste -ha aggiunto- un'impresa ch

Ex Ilva : Di Maio - ‘scudo penale distrattore di massa - serve unità politica’ : Roma, 9 nov. (Adnkronos) – “Arcelor Mittal ci ha detto che licenzia cinquemila dipendenti anche con lo scudo penale, quindi questa tema è un distrattore di massa”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in un’intervista al Giornale radio Rai.“Non esiste -ha aggiunto- un’impresa che sbaglia i conti, fa pagare le cambiali che ha firmato allo Stato. Se le paga lei e deve rispettare i ...

“Su Ilva serve una pausa di riflessione”. Parla Amendola - pretore ambientalista : Roma. Non è più “pretore d’assalto” (è andato in pensione), ma è ancora l’irriducibile di “In nome del popolo inquinato” (otto edizioni). “E non pensate che mi sia arricchito. I diritti sono andati a Legambiente”. E poi è blogger del Fatto quotidiano, dove scrive: “Il miglior rifiuto è quello che no