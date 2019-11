Ex Ilva | l’ad di Mittal | “Area a caldo criminale Senza scudo non si può produrre” Re

L’addio è ufficiale : depositato da Arcelor Mittal il recesso dal contratto dell’ex Ilva : I legali dell'acciaieria hanno depositato in Tribunale a Milano l'atto di citazione per il recesso del contratto di affitto, preliminare all'acquisto

Ex Ilva - quando l’ad di ArcelorMittal criticava ArcelorMittal : “Taranto per loro è una solo una filiale dell’impero. Quanti dubbi sulla gara” : Lucia Morselli aveva capito tutto molto tempo fa. Lo scorso anno profetizzò che Taranto, per ArcelorMittal, sarebbe stata “una delle tante filiali di un impero che ha il suo centro altrove”. Insomma, sacrificabile all’occasione come sta avvenendo 16 mesi dopo. Chissà cosa ne pensa ora la manager 63enne dei piani del colosso dell’acciaio con sede in Lussemburgo. Perché quelle frasi le pronunciò quando era al vertice di ...

L’addio definitivo di ArcelorMittal all’ex Ilva : anche con scudo penale impossibile eseguire contratto : “In ogni caso, anche se la protezione legale fosse ripristinata, non sarebbe possibile eseguire il contratto” in quanto c'è la possibilita” che, per un provvedimento dell”autorita” giudiziaria di Taranto, venga di nuovo spento l”altoforno 2 e “in tal caso dovrebbero essere spenti anche gli altiforni 1 e 4 in quanto, per motivi precauzionali, sarebbero loro egualmente applicabili le prescrizioni” del tribunale sull”automazione degli altiforni. ...

Ex Ilva - Lega e Fi : “Conte riferisca sull’addio di ArcelorMittal”. Calenda : “Pd - M5s e Italia Viva irresponsabili per giochini da quattro soldi” : L’addio di ArcelorMittal agli impianti dell’ex Ilva, che metterebbe a rischio oltre 10mila posti di lavoro, entra prepotentemente nel dibattito politico viste le ragioni esposte dall’acquirente nel comunicare la riconsegna delle chiavi delle acciaierie. Ovvero, la mancanza dello scudo penale e, in secondo luogo, il rischio di spegnimento dell’altoforno 2 e la crisi del mercato dell’acciaio. Da parte della Lega e di ...