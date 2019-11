Ex Ilva | Conte | ' Non consentiremo chiusura' AM su spegnimento | ' Possibili emissioni'

Marcello Sorgi smaschera la deputata M5s Rosalba De Giorgi : "Cosa diceva sull'Ilva tre giorni fa. Contenta?" : "Al fondo del M5s c'è ancora la decrescita felice". Marcello Sorgi, editorialista della Stampa, coglie in poche righe il tratto essenziale del dramma politico che si sta consumando sull'Ilva, con chi come la deputata grillina pugliese Rosalba De Giorgi che si augurava di vedere lo stabilimento sider

Mittal contesta il ritiro dello scudo penale : "Era la base del risanamento dell'Ilva" : Lo scudo penale torna la chiave del confronto fra Mittal, Governo e sindacati. Riteniamo che “non siano stati rispettati i termini del contratto”, sottolinea, a quanto si apprende, l’a.d. di Arcelor Mittal, Lucia Morselli, al tavolo del Ministero dello Sviluppo Economico.Con il venir meno dello scudo penale ”è stato rotto il concetto base del piano risanamento dell’ex Ilva”, spiega la manager. Sono ...

Ilva - chiusura appesa a un filo : incontro Conte-Mittal ultimo spiraglio : La strada è in salita e la possibilità che si riapra la trattativa è appesa ad un filo. La convinzione che tutti i piani alternativi ad ArcelorMittal possano essere più...

Ex Ilva - Bellanova e le stoccate a Pd - Lezzi - Conte - Emiliano : “Non si gioca con la vita di 20mila famiglie per frustrazioni personali” : “Molte letture date dai colleghi Pd del governo sono tese a ridicolizzare posizioni politiche di grande rigore. Io sono in questo governo e sento di avere una grande responsabilità, che non è quella di fare carinerie ai colleghi, quella di provare a dare risposte ai problemi del Paese. Sfido chiunque a dire che le questioni poste da Italia Viva erano ideologiche e non finalizzate a dare un contributo al miglioramento la vita degli uomini e ...

Conte : su ex Ilva governo non rischia : 17.59 Sulla vicenda dell'ex Ilva "il governo rischia di cadere? Ma scherziamo?".Così il premier Conte incalzato dai cronisti Conte fa poi sapere di aver accordato un differimento all'inizio della settimana prossima del Consiglio dei ministri in programma per domani, incentrato proprio sulle proposte per l'ex Ilva.Il rinvio,spiega,a causa di "impegni istituzionali" di alcuni ministri. Ma questo "non cambia nulla", sul dossier Taranto "stiamo ...

Ilva - Conte : «Governo non rischia». Il Cdm slitta alla settimana prossima. Scudo penale - stop a emendamenti : All'indomani del primo passo concreto di ArcelorMittal verso l'addio all'Italia (la società franco-indiana ha depositato in tribunale l'atto di recesso dal contratto di affitto...

Luigi Di Maio evoca la crisi di governo sull'Ilva : Giuseppe Conte ha i giorni contati? : Il Movimento 5 stelle naviga a vista sull'emergenza Ilva. Anzi: il suo leader, Luigi Di Maio, ha aperto ad un'eventuale crisi di governo, qualora il Parlamento dovesse votare per il ripristino dello scudo penale. È l'indiscrezione sostenuta dal Corriere della Sera, le cui fonti interne rivelano che

Ex Ilva - il governo non ha soluzioni. Conte : "Apriamo un cantiere Taranto" : cantiere Taranto. Con queste due parole il premier Giuseppe Conte ammette che il governo non ha nessuna soluzione in tasca per disinnescare la bomba industriale ed economico-sociale dell'ex Ilva, dopo che ArcelorMittal ha fatto marcia indietro sul contratto finalizzato all’acquisizione della più grossa acciaieria d’Europa che dà lavoro a qualcosa come 15mila persone, tra dipendenti diretti e indotto. ...

EX Ilva - ARCELORMITTAL DEPOSITA ATTO RECESSO/ Conte vs M5s - appello Salvini a Governo : Ex ILVA, ARCELORMITTAL DEPOSITA ATTO per il RECESSO. Scontro tra M5s e Conte, Salvini al Governo: 'Scudo penale o nessuno investirà di noi'.

Mittal avvia l'abbandono di Ilva - caos nel governo. Conte sotto assedio - Di Maio : «No ricatti» : ArcelorMittal deposita in tribunale l'atto di recesso dal contratto di affitto dell'Ilva di Taranto. È la mossa formale, preannunciata dieci giorni fa, con cui l'azienda...

Ex Ilva - vertice tra Conte e parlamentari M5s di Taranto : scontro sullo scudo penale. Lezzi al premier : “Non lo voterò mai - puoi scordatelo” : Un faccia a faccia teso con una soluzione che resta lontana, sempre che ArcelorMittal decida di recedere dal proposito di lasciare Taranto e quindi il governo, sul tavolo della trattativa, decida di mettere la reintroduzione dell’immunità penale come segnale distensivo nei confronti della multinazionale, che la invoca ma chiarisce di non ritenerlo fondamentale per restare. Giuseppe Conte incontra i parlamentari tarantini del M5s, insieme ...

Ex Ilva : Romano-Mininno (M5S) - ‘assenti a incontro con Conte - no pregiudiziali’ : Roma, 12 nov. (Adnkronos) – “Con riguardo alle ricostruzioni giornalistiche dei media a margine dell’incontro di oggi tra il presidente del Consiglio e alcuni parlamentari pugliesi in ordine al caso dell’ex Ilva, teniamo a precisare che, non essendo stati presenti alla riunione, non siamo a conoscenza dei Contenuti della stessa. Pertanto non possiamo esprimere alcuna pregiudiziale in ordine alle soluzioni prospettate in ...

Barbara Lezzi e Giuseppe Conte - rissa a Palazzo Chigi sull'Ilva : "Scordatelo" - "Come puoi non capire?" : E' guerra nel governo sulla questione dell'Ilva. Questa mattina 12 novembre, la tensione a Palazzo Chigi era alle stelle per lo scontro tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e la senatrice grillina pugliese Barbara Lezzi durante la riunione su ArcelorMittal alla quale hanno partecipato anch