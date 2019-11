Caffè Greco | Giro | è gestore adesso a gestire canone affitto…

Giro : futuro Caffè Greco slegato da gestione attuale : Roma – “L’attuale gestore dell’Antico Caffe’ Greco non e’ proprietario degli arredi. È subentrato nel contratto di affitto dal 1999 e gli arredi erano gia’ tutti li’. Tutti. Quindi… non aggiungo altro. Seconda inesattezza dell’attuale gestore (non proprietario) del Caffe’ e’ continuare a dire che il locale storico chiudera’ se non sara’ lui e solo lui il nuovo ...

Antico Caffè Greco : fiducia nella magistratura : Roma – La proprieta’ del Caffe’ Greco di Roma “esprime fiducia nei confronti della magistratura giudicante chiamata oggi a dirimere la vessata questione che riguarda il piu’ Antico e storico Caffe’ italiano con oltre 260 anni di storia ininterrotta”. Cosi’ una nota. Comunque, continua il comunicato, “rinnova la propria disponibilita’ ad una trattativa equa ed onorevole, con ...

Figliomeni : mozione contro chiusura Caffè Greco : Roma – Arrivano le parole di Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d’Italia, in merito alla mozione che verrà presentata in Aula Giulio Cesare contro la chiusura del Caffè Greco: Francesco Figliomeni consigliere Fratelli d’Italia di Roma Capitale racconta, in esclusiva a Spraynews, i dettagli della mozione che verrà presentata oggi, giovedì 7 novembre, al Comune di Roma. La richiesta è quella di evitare la chiusura dello ...

Caffè Greco - denuncia per odio razziale : 19.00 L'Ospedale Israelitico di Roma,proprietario delle mura dello storico Caffé Greco, "sta raccogliendo i contenuti di alcuni post dai toni antisemiti,apparsi sulla pagina Facebook del locale, per presentare denuncia per istigazione all'odio razziale". Lo afferma Bruno Sed, presidente dell'Ospedale Israelitico. "Ovviamente ci dissociamo da qualsiasi commento dai toni antisemiti. Purtroppo non controlliamo ogni commento, ma lo faremo", dice ...

Caffè Greco di Roma - Ospedale Israelitico presenterà denuncia per istigazione all’odio razziale : La querelle innescata per il caso dello sfratto del Caffè Greco sembra non aver fine. L’Ospedale Israelitico di Roma, proprietario dello storico locale di via Condotti, sta raccogliendo i contenuti di alcuni post dai toni antisemiti apparsi sulla pagina Facebook del bar per presentare una denuncia per istigazione all’odio razziale. “Lunedì i legali completeranno la stesura della denuncia che sarà presentata presso la Procura della ...

Roma - sfratto rinviato per lo storico Caffè Greco. Ministero alavoro per evitare chiusura : È stato rinviato alla fine del gennaio 2020 lo stratto dello storico Caffè Greco, in via dei Condotti a Roma. Niente forza pubblica, dunque, per liberare lo storico locale nel centro della Capitale, che rischia di chiudere per il mancato accordo con il proprietario delle mura, l’ospedale Israelitico. “Stamattina abbiamo ricevuto un atto giudiziario che conferma la fissazione dell’udienza il 14 novembre prossimo e obbliga le parti, sia il ...

Caffè Greco salvo : niente sigilli almeno fino a 8 gennaio : Roma – niente sigilli. almeno fino all’8 gennaio. È stato rinviato lo sfratto del Caffè Greco, lo storico locale di via dei Condotti, a Roma, in attività da 260 anni. Il mondo politico e culturale si era dato appuntamento questa mattina alle 7.30 per impedire i sigilli, ma non ce n’è stato bisogno, perché i legali dei gestori (la proprietaria Flavia Iozzi e suo marito, l’amministratore delegato Carlo Pellegrini) hanno depositato ieri un’istanza ...

LAntico Caffè Greco - Bordoni : Raggi e Franchini devono intervenire - non va perso tassello importante del Centro : Roma – Arrivano le parole del coordinatore romano di Forza Italia Davide Bordoni: L’antico Caffè Greco è una delle più antiche e prestigiose attività commerciali e culturali di Roma parte viva di un racconto importante della vita artistica e letteraria della Capitale. Chiedo di convocare la Commissione Commercio per discutere dell’antico Caffè Greco. Sindaco e Ministro dei beni culturali devono intervenire affinché non si vanifichino ...

Il Caffè Greco di Roma sotto sfratto - Vittorio Sgarbi : “Offrirò cappuccino e brioches ai manifestanti” : Lo sfratto esecutivo è previsto per martedì 22 ottobre. Ma il Caffè Greco, nella centralissima via dei Condotti a Roma, sarà aperto e sul posto ci sarà Vittorio Sgarbi. Il critico d’arte dà un appuntamento molto preciso. “Dove c’è da difendere la cultura e la storia lì c’è Vittorio Sgarbi. È stato così da sempre. Per questo motivo martedì sarò a Roma a prendere un Caffè all’Antico Caffè Greco che non può e non deve chiudere. ...

Laboccetta : salviamo Caffè Greco da sfratto - salviamo la cultura : Roma – L’antico Caffè Greco non è solo una bottega storica di Roma ma è parte viva di un racconto importante e fascinoso della vita artistica e letteraria della Capitale nel cuore del centro storico. Quel Caffè prestigioso ha ospitato nei secoli la libertà di pensiero, grandi autori e cenacoli di artisti insigni. La storia risuona tra le sue sale che hanno ospitato celebri incontri. Sestuplicando l’affitto ad una cifra ...