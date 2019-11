Blackout in Piemonte a causa del maltempo | strade interrotte per la neve e zone isolate

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 15 novembre 2019) L’ondata diche ha colpito nelle ultime ore anche ilsta creando disagi un po’ ovunque nella regione, nel torinese, in particolare nel Canavese, ma soprattutto nel cuneese dove e’ nevicato a bassa quota e nel verbanondo black out elettrici, interruzioni delle linee telefoniche e difficolta’ alla viabilita’. Frazioni, mancanza di collegamenti elettrici,chiuse per caduta di alberi. Al lavoro i tecnici di E-Distribuzione, societa’ del gruppo Enel, per il ripristino del servizio elettrico interrotto. Hanno interessato anche lo stabilimento Michelin di Cuneo i disagiti dal black-out elettrico dovuto aldelle scorse ore. I circa 400 operai del turno del mattino sono stati rimandati a casa. Terna, intervenuta ha ripristinato il regolare esercizio della rete elettrica in alta tensione con i suoi tecnici, ...

CretellaRoberta : Maltempo flagella centronord. Isolate valli in Alto Adige: Neve in Piemonte, migliaia utenze senza elettricità… - forzedellordine : #Maltempo in #Piemonte, ferrovie sospese e blackout elettrici per #neve. Disagi a #Cuneo - zazoomblog : Maltempo Piemonte: blackout blocca operai su funivia recuperati - #Maltempo #Piemonte: #blackout #blocca -