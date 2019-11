ATP Finals – Djokovic fa mea culpa | “è andato tutto storto Ammetto che diventare n°1 era

VIDEO Berrettini-Thiem 7-6 (3) 6-3 - ATP Finals 2019 : highlights e sintesi della partita : Matteo Berrettini aggiunge un altro tassello al suo spettacolare 2019 che ne ha segnato l’ingresso tra i grandi del tennis mondiale. Il romano, infatti, conquista quella che per un italiano è la prima vittoria di sempre alle ATP Finals, superando in due set l’austriaco Dominic Thiem con il punteggio di 7-6 (3) 6-3 in poco meno di un’ora e venti minuti. Il destino del girone Borg non cambia, nel senso che Thiem lo chiude comunque al primo posto e ...

Tennis - ATP Finals 2019 : Nadal - Zverev e Medvedev - in tre per un solo posto in semifinale : Stefanos Tsitsipas è l’unico già tranquillo in quest’ultima giornata della fase a gironi delle ATP Finals 2019. Il greco è qualificato per le semifinali dopo le prime due vittorie, mentre è ancora tutto aperto per gli altri tre componenti del “Gruppo Agassi”: Rafael Nadal, Alexander Zverev e Daniil Medvedev. Solamente uno di loro riuscirà a qualificarsi per il turno successivo. La sconfitta di Djokovic con Federer ha dato ...

ATP Finals 2019 : Rafael Nadal in semifinale se…Tutte le possibili combinazioni : Oggi, alla O2 Arena di Londra, si chiude la fase a gironi delle ATP Finals di tennis. Gli ultimi match del Gruppo Agassi vedranno impegnati, lo spagnolo Rafael Nadal, il greco Stefanos Tsitsipas, il tedesco Alexander Zverev e il russo Daniil Medvedev. Ad aprire le danze sarà la sfida tra il n.1 del mondo e l’ellenico. Rafa, grazie al successo di ieri dell’amico/rivale Roger Federer contro il serbo Novak Djokovic, ha la certezza di ...

VIDEO Federer-Djokovic 6-4 6-3 - ATP Finals 2019 : highlights e sintesi della partita : 6-4 6-3: è questo il sorprendente punteggio dell’ultimo match del Gruppo Agassi delle ATP Finals di tennis tra lo svizzero (n.3 del mondo) Roger Federer e il serbo (n.2 del ranking) Novak Djokovic. Una vittoria schiacciante quella dell’elvetico che, piuttosto nettamente, ha piegato Nole in un match che non ha avuto storia. Prestazione di altissimo profilo del rossocrociato che, dopo aver perso all’esordio contro ...

ATP Finals 2019 - Roger Federer : “Una serata speciale - oggi ho trasformato il match point. Contento di essere in semifinale” : Roger Federer ha sconfitto Novak Djokovic in due set alle ATP Finals e si è così qualificato alle semifinali, lo svizzero si è inventato l’ennesima magia della carriera sul cemento indoor della O2 Arena di Londra e per la sedicesima volta in carriera è riuscito ad accedere alla fase a eliminazione diretta del torneo di fine stagione riservato ai migliori otto tennisti della stagione. Il fenomeno di Basilea ha così eliminato il serbo ...

ATP Finals - Federer batte Djokovic e va in semifinale : Roger Federer batte in due set 6-4 6-3 Novak Djokovic e va in semifinale nel torneo dei maestri, le Atp Finals di Londra. Match senza storia, con lo svizzero che sbaglia pochissimo e il serbo che invece appare falloso come poche volte in passato. Basti pensare che il break del primo set e' un regalo del serbo che inanella due doppi falli consecutivi e una palla sbagliata malamente. Djokovic lascia quindi mestamente il torneo e vede allontanarsi ...

ATP Finals – Thiem scredita la vittoria di Berrettini : “non volevo giocare 3 ore oggi - pensavo alla semifinale” : Dominic Thiem dà poca importanza al successo di Matteo Berrettini: il tennista austriaco ammette di aver giocato con il freno a mano tirato Matteo Berrettini ha battuto Dominic Thiem vincendo il suo primo match alle ATP Finals, nonchè il primo match di un tennista italiano nella storia del Torneo dei Maestri. Un successo prestigioso, arrivato nonostante l’eliminazione già sancita nella gara precedente, ma che non toglie alcun merito ...

