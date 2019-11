WWF | in 50 anni fasce fluviali consumate dal cemento | area pari a 300mila campi di calcio

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 14 novembre 2019) La prossima settimana il WWF illustrerà in un Convegno che si terrà a Roma l’ultimo dossier “Un futuro per i nostri fiumi” il documento sarà la base di riflessione per costruire una strategia che possa mettere in sicurezza i corsi d’acqua italiani, messi a dura prova dagli effetti dei cambiamenti climatici estremi soprattutto nelle città, partendo dalla ‘natura’. Oggi le città affrontano una sfida difficile, ovvero, come rispondere efficacemente ai cambiamenti climatici, riducendo gli impatti del rischio idrogeologico, attraverso una buona gestione degli ecosistemi acquatici. Oltre la metà della popolazione globale vive attualmente nelle città (in Italia è più di un terzo), una percentuale che potrebbe arrivare ai due terzi entro il 2050. Per il WWF investire risorse nell’adattamento climatico non è “solo azione ambientale”, ma coincide con la promozione della qualità ...

fattoquotidiano : STUDIO WWF In mezzo secolo si è costruito su corsi d’acqua per un’area pari a 310 mila campi di calcio. A rischio a… - ladyrosmarino : RT @fattoquotidiano: STUDIO WWF In mezzo secolo si è costruito su corsi d’acqua per un’area pari a 310 mila campi di calcio. A rischio allu… - giomo2 : RT @WWFitalia: Negli ultimi 50 anni i nostri corsi d'acqua sono stati consumati da #cemento e #inquinamento, il #21novembre a Roma il conve… -