Un video gameplay di Diablo IV mostra la boss battle con Ashava

Diablo 4 ci presenta il Barbaro con un nuovo video gameplay : Diablo 4 si presenta con un nuovo video gameplay. Come possiamo vedere, nel nuovo filmato di gioco facciamo conoscenza con il Barbaro, una delle classi annunciate in Diablo 4, assieme al Druido e all'Incantatrice.Vale sicuramente la pena notare abilità e sistema di combattimento di questo personaggio, specializzato come ben potrete immaginare nell'utilizzo della forza bruta per spazzare via i nemici che gli si parano davanti, oppure per ...

Il gameplay di Diablo 4 si scatena in video ed è bellissimo : Diablo 4 è finalmente realtà! Lo sanno bene tutti i fortunati partecipanti del BlizzCon 2019, grande festa di Blizzard Entertainment che ha ospitato proprio l'annuncio - attesissimo! - del nuovo capitolo della saga actionRPG. E lo sanno bene pure tutti coloro che hanno potuto godersi da casa un lungo trailer in computer grafica. Lo stesso che potete recuperare anche voi più sotto in questo articolo, e che è stato realizzato con la solita ...

Need for Speed : Heat mostra inseguimenti con la polizia e gare clandestine in questo nuovo video di gameplay : Need for Speed: Heat uscirà tra pochi giorni o ore se siete abbonati ad EA Access o Origin Acces, ma se avete il desiderio di dare uno sguardo al gameplay allora questa è la notizia che fa al caso vostro.Il canale YouTube ufficiale di PlayStation ha caricato un video di quasi 30 minuti che mostra una parte di gameplay del prossimo titolo corsistico, accompagnato dai commenti degli sviluppatori. Il video si focalizza sulle corse diurne, le gare ...

Overwatch 2 : nuove immagini e un video gameplay alla scoperta della modalità storia : Overwatch 2 è stato senza dubbio uno dei protagonisti di questa BlizzCon 2019 e se il materiale mostrato durante l'evento non è bastato a saziarvi allora forse vi interesserà sapere che sono disponibili nuove immagini ed un filmato dedicato alla prima missione della modalità storia.Il trailer proviene da una diretta (mandata in onda dopo l'evento principale) trasmessa su YouTube, che ha visto la partecipazione del pro player xQc. Il video mostra ...

La versione Switch di Alien : Isolation in un nuovo video gameplay : Attraverso un comunicato stampa possiamo dare uno sguardo ad un nuovo video di gameplay dedicato ad Alien: Isolation, in arrivo sulla console ibrida Nintendo Switch.Originariamente sviluppato da Creative Assembly e pubblicato da SEGA, Alien: Isolation ha vinto diversi premi, ed è stato elogiato dalla critica per il suo gameplay atmosferico ricco di tensione e molto fedele ai valori produttivi dell'iconico film di 20th Century Fox, Alien. È ...

La campagna single player di Halo Reach per PC si mostra in due video gameplay : Cinquanta minuti di gameplay di Halo Reach per PC, tratti dalla campagna per giocatore singolo, sono emersi online dall'ultimo flight del gioco.Halo Reach PC Flight 3 è andato live ieri e include due missioni della campagna. Dopo il lancio di questo ultimo flight per PC, i video sono stati caricati su YouTube, e potete vederli più in basso.Il primo video mostra la missione Winter Contingency in risoluzione 4K e 60fps, mentre il secondo mostra la ...

Lo shooter co-op GTFO si mostra in un nuovo video gameplay : Di recente il team di 10 Chambers Collective ha pubblicato un nuovo video gameplay dedicato allo shooter co-op GTFO. Il video si concentra su alcune sezioni stealth e sulla difficoltà punitiva del titolo.Prima di tutto ci viene data un'idea generale della struttura del gioco, nel video l'obiettivo è quello di recuperare un oggetto, sarà disponibile una mappa che però è coperta interamente dalla nebbia di guerra. Questo vuol dire che i giocatori ...

Yakuza : Like a Dragon si mostra in uno spettacolare video gameplay : Nella giornata di oggi Sega ha mandato in onda un livestream dedicato a Yakuza: Like a Dragon, la live si concentra soprattutto sul gameplay del nuovo capitolo della storica saga.Prima di tutto possiamo vedere in azione Saeko Mukoda per la prima volta, inoltre il video comprende intense sezioni di combattimenti a turni, evocazioni e diversi attacchi speciali. Altra caratteristica interessante è la possibilità di gareggiare in attività secondarie ...

Blacksad Under the Skin ha una nuova data di uscita e un video gameplay tutto da scoprire : Microids, Pendulo Studios e YS Interactive sono orgogliosi di presentare il nuovo video gameplay di Blacksad: Under the Skin. Scopri le straordinarie atmosfere da film noir e la varietà delle meccaniche di gioco nel filmato di ben 20 minuti. Con Blacksad: Under the Skin interrogare i sospetti e cercare indizi è soltanto l'inizio! Col progredire della storia i giocatori avranno la possibilità di esplorare le diverse aree del gioco, con un grado ...

Un nuovo video gameplay di Nioh 2 ci mostra la boss fight contro la temibile Kasha : Il prossimo anno avremo molti fantasmi e demoni da uccidere in Nioh 2. Il gioco di ruolo d'azione proporrà una continuazione dal suo predecessore, che è stato un successo sorprendente per Team Ninja e Koei Tecmo. Tuttavia, il gioco porterà con sé numerose migliorie, nuove attività e le immancabili battaglie con i boss. In precedenza, abbiamo già visto il titolo in varie immagini, ma ora abbiamo l'occasione di vedere in azione uno dei boss di ...

Call of Duty : Modern Warfare già nelle mani di alcuni giocatori : Activision al lavoro per rimuovere i video gameplay dalla rete : Activision sta lavorando per eliminare il materiale gameplay di Call of Duty: Modern Warfare da Internet, mentre copie del gioco stanno arrivando ai clienti prima della data di uscita ufficiale.Durante il fine settimana era stato riferito di come la community di Call of Duty si stava preparando agli spoiler sulla campagna dopo che alcune copie di Modern Warfare erano già nelle mani di qualcuno.Ora, a pochissima distanza dall'uscita ufficiale del ...

MediEvil ci mostra i primi 22 minuti di gioco con un nuovo video gameplay : MediEvil è un titolo platform-adventure con elementi hack 'n slash, nato per la prima volta nel 1998 dalla SCE Cambridge Studio e distribuito dalla Sony Computer Entertainment in esclusiva per la piattaforma PlayStation.Come possiamo vedere, il gioco ha fatto ritorno su PS4 sotto una nuova veste grafica, e con un gameplay rivisto e corretto, ma non molto lontano dallo stile peculiare che ha stregato milioni di fan fin dall'inizio.Potremo dunque ...