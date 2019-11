Previsioni astrali e classifica 15 novembre : spese extra per Vergine - Scorpione distratto : Venerdì 15 novembre 2019 sul piano astrale troveremo la Luna sostare nel segno dei Gemelli, mentre il Sole e Mercurio transiteranno in Scorpione. Marte permarrà sull'orbita della Bilancia, così come Plutone e Saturno nel segno del Capricorno e Giove in Sagittario. Infine Urano rimarrà stabile nel segno del Toro, mentre Nettuno proseguirà il suo moto in Pesci. Previsioni zodiacali favorevoli per Leone ed Acquario, meno concilianti invece per ...

Oroscopo weekend 16-17 novembre : Leone 'voto 9' - Scorpione in risalita : Durante il weekend che va dal 16 al 17 novembre i nativi Scorpione e Toro avranno modo di rilassarvi e godersi il tempo libero assieme alla propria anima gemella mentre Gemelli sarà alquanto gentile e disponibile ad aiutare gli altri. Vergine potrebbe avere qualche contrattempo in ambito lavorativo con il Sagittario, invece, che attraverserà una fase di stallo al lavoro. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per il fine ...

L'oroscopo del 14 novembre : telefonata inaspettata per lo Scorpione - Acquario impulsivo : Una nuova giornata sta arrivando. L'oroscopo di giovedì 14 novembre annuncia novità davvero succose per alcuni segni zodiacali. Periodo romantico e sensuale per gli innamorati che sono nati sotto il segno della Vergine. telefonata inaspettata per i nativi dello Scorpione. Nel dettaglio, l'astrologia di questa giornata di giovedì e le previsioni degli astri su amore e lavoro per i 12 simboli dello Zodiaco....Continua a leggere

L'oroscopo settimanale fino al 24 novembre : Scorpione alla prova - sorprese per Capricorno : L'oroscopo della settimana da lunedì 18 a domenica 24 novembre prevede giornate ricche d'occasioni per il Cancro, mentre l'Ariete dovrà fare i conti con un po' di nervosismo. Da Ariete a Vergine Ariete: potreste essere parecchio agitati a causa delle molteplici responsabilità a cui dovrete adempiere. In ambito professionale saranno delle giornate propizie per firmare nuovi accordi. Concentratevi sui vostri obiettivi ed evitare le distrazioni ...

Oroscopo settimanale dal 9 al 15 dicembre : Sagittario rivoluzionario - Scorpione galante : Nella settimana dal 9 al 15 dicembre 2019 troveremo la Luna transitare dal Toro, dove staziona Urano, al segno del Cancro, dove vi è il Nodo Lunare mentre Giove, Venere, Saturno e Plutone saranno sui gradi del Capricorno. Mercurio si sposterà dal segno dello Scorpione, dove c'è Marte, sino al successivo Sagittario facendo compagnia a Giove. Previsioni zodiacali favorevoli per Sagittario e Pesci, meno rosee invece per Acquario e Ariete. Ariete ...

Oroscopo 4 dicembre : difficoltà sul lavoro per il Cancro - passione per lo Scorpione : Nella giornata di mercoledì 4 dicembre i sentimenti e il lato passionale saranno fondamentali per il Leone, il Toro e lo Scorpione. Sul campo lavorativo la Vergine sarà al centro dell'attenzione, seguito direttamente dai Gemelli. L'Ariete sarà preso di mira dai colleghi, ma sarà in grado di cavarsela alla grande. A seguire, i dettagli con le previsioni degli astri per tutti i segni....Continua a leggere

L'oroscopo di mercoledì 13 novembre : Plutone in quadratura a Scorpione - Vergine fortunata : Durante la giornata di mercoledì 13 novembre, gli influssi del Sole nel segno dello Scorpione, regaleranno ai nativi del segno momenti di piacere personale, con dei grandiosi risultati soprattutto nella sfera sentimentale, mentre il Cancro sarà ricco di vitalità. Il Capricorno cercherà di andare avanti con la propria vita, spinto da un allegro Plutone in buon aspetto, mentre Gemelli dovrà cercare di adattarsi ad una posizione lavorativa. Andiamo ...

L'oroscopo di domani 13 novembre : Capricorno determinato - opportunità per Scorpione : L'oroscopo di mercoledì 13 novembre prevede l'arrivo di buone notizie per Acquario, mentre la Bilancia vivrà dei momenti di tensione in amore. Scopriamo nel dettaglio le previsioni degli astri per tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: chi ha vissuto una crisi in ambito sentimentale potrà riuscire a risollevare il proprio rapporto o a voltare pagina in maniera definitiva. Sul lavoro potrete avrete delle buone idee che dovranno ...

L'oroscopo di domani 12 novembre e classifica : giornata serena per Scorpione - bene i Pesci : L'oroscopo di domani, martedì 12 novembre, è pronto a svelare che tipo di giornata sarà. I riflettori saranno puntati su amore, lavoro, casa e famiglia. Il freddo e le giornate corte portano malumore e voglia di starsene al chiuso. I nati dello Scorpione avranno una giornata complessivamente decente, andranno molto bene le cose per Pesci e Gemelli. Approfondiamo nel dettaglio le previsioni del giorno per tutti i segni e scopriamo l’annessa ...

Oroscopo settimanale dall'11 al 17 novembre : bene l'amore per lo Scorpione e l'Ariete : La seconda settimana del mese di novembre è ormai arrivata. Quali sono le previsioni astrologiche? Scopriamo le stelle e l'Oroscopo per le giornate comprese da lunedì 11 a domenica 17 novembre. Di seguito i dettagli su amore, lavoro e salute per tutti i segni zodiacali da Ariete a Pesci....Continua a leggere

Oroscopo 29 novembre : Scorpione irritato - Sagittario perplesso : Nella giornata di venerdì 29 novembre i segni zodiacali di terra, senza alcuna eccezione, saranno quelli che avranno molta positività e dunque saranno pronti ad affrontare la giornata lavorativa con serenità ed efficienza, oltre al divertimento e al relax che li attende in serata. I segni di acqua, in particolare i Pesci e lo Scorpione, saranno invece decisamente giù di corda e oppressi da alcune decisioni da prendere il prima possibile. A ...

Previsioni astrologiche - classifica 11 novembre : Capricorno energico - Scorpione esagerato : Lunedì 11 novembre 2019 troviamo la Luna ed Urano nel segno del Toro mentre Marte stazionerà nel segno della Bilancia. Mercurio ed il Sole saranno sull'orbita dello Scorpione, nel frattempo Plutone e Saturno saranno sui gradi del Capricorno. Giove continuerà il suo moto in Sagittario come Nettuno che proseguirà a sostare nel segno dei Pesci. La classifica della giornata vede sul podio i nati sotto il segno del Capricorno con un pieno di energia ...

Oroscopo 10 novembre : incontri per il Capricorno - calma in amore per lo Scorpione : Ultimo giorno della settimana che sta per prendere il via, vediamo dunque nel dettaglio l'Oroscopo e le previsioni del 10 novembre, giornata che vedrà i nati sotto il segno zodiacale del Toro vivere maggiori emozioni grazie alla Luna che si avvicina al segno e che regalerà maggiore energia. Per lo Scorpione possibili cambiamenti nel lavoro. Ariete: in amore attenzione a non prendere tutto di petto, occorrerà portare pazienza nei rapporti, ...

L'oroscopo settimanale dall'11 al 17 novembre - 2ª sestina : classifica - Scorpione 'voto 5' : L'oroscopo settimanale dall'11 al 17 novembre 2019 mette in rilievo il probabile andamento riservato ai prossimi sette giorni in calendario. Sotto analisi in questo contesto i segni della seconda metà dello zodiaco, rappresentati da Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Ansiosi di sapere come evolverà la seconda settimana dell'attuale mese di novembre. Iniziamo pure a togliere il velo da voti, stelline e predizioni ...