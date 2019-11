Rimini | finge di ordinare una pizza e chiede aiuto al 112 | Mio marito mi picchia

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 14 novembre 2019) Tre anni di violenza da parte del. Succede a, dove una donna di 40 anni ha trovato la forza di denunciare in seguito all'ennesimo episodio di maltrattamenti. Perre, però, la vittima ha dovuto usare una strategia. E così, mentre si trovava in casa con il, la donna ha finto diunaa domicilio. Invece di comporre il numero della pizzeria, ha chiamato il 112.Quando al centralino dei carabinieri diè arrivata l'insolita richiesta, è stato chiaro fin da subito che qualcosa non andasse. Ma i militari sono addestrati a gestire anche casi di questo tipo, e probabilmente chi ha risposto ha capito cosa stava succedendo: la donna che parlava con una voce tremante non si era affatto sbagliata, ma stavandosenza farsi scoprire dalviolento. E così dopo la telefonata, una volante dei carabinieri si è presentata a casa della ...

repubblica : Rimini, finge di ordinare una pizza e chiede aiuto al 112 per le botte e violenze del marito [aggiornamento delle 1… - Cleo63522213 : RT @Fraernesto: Rimini, finge di ordinare una pizza e chiede aiuto al 112 per le botte e violenze del marito - lucafaccio : Rimini, finge di ordinare una pizza e chiede aiuto al 112 per le botte e violenze del marito -