La cantante Lele Pons si racconta usando Google

Fonte : wired

(Di giovedì 14 novembre 2019) Chi è? Suse lo chiedono in molti; e se anche voi vi siete fatti questa domanda, è tempo di guardare questa Autocomplete Interview in cui la youtuber attrice evenezuelana risponde alle curiosità che circolano in rete sul suo conto. Nata e cresciuta in Venezuela,(sta per Eleonora) si è poi trasferita negli States e vive tra Miami e Los Angeles. Ha studiato anche opera per quattro anni, ma poi, scoperte le nuove tecnologie, addio bel canto: su Vine ha esordito a sedici anni, per poi approdare su altre piattaforme. La sua hit Celoso conta oltre 275 milioni di visualizzazioni, il canale su YouTube più di 15 milioni di follower. Non male, eh? Poi, tra le altre cose, dice di amare Shakira, i coccodrilli (prego?) e mangiare tanta pasta. Non è parente di Camila Cabello (e tu che hai cercato la cosa su, sappi che hai pregiudizi un filino razzisti)....