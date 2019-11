Ex Ilva | altro schiaffo di ArcelorMittal al governo | altiforni spenti già a gennaio

Ex Ilva - scontro Calenda-Telese su La7 : “Cialtrone - stai dicendo una cretinata”. “Tu difendi Mittal - in altri Paesi saresti un traditore” : scontro in diretta tv a Non è l’Arena, su La7, tra l’ex ministro allo Sviluppo economico Carlo Calenda e il giornalista Luca Telese sul caso Ilva. “Dobbiamo togliere qualsiasi alibi ad ArcelorMittal” ha sostenuto Calenda. “Per questo bisognava fare un decreto per ripristinare lo scudo penale e metterli all’angolo”. “C’era una scadenza per mettersi in regola dal punto di vista ambientale e ...

Su Ilva un incontro e poco altro : “Il governo non si farà mettere i piedi in testa”, dice ad Huffpost un’alta fonte di governo. Come? “Non si sa ancora”. A domenica sera è ancora totale la confusione sotto il cielo. Un nuovo incontro tra Giuseppe Conte e i vertici di Arcelor Mittal non è ancora in agenda. Non lunedì mattina, spiegano fonti di Palazzo Chigi. Tantomeno nel pomeriggio, quando il premier sarà impegnato ...

Rai - il Pd vuole la poltronissima. Altro che Ilva : ecco a cosa pensano al Nazareno : Un Partito democratico energico e determinato sta giocando la sua partita per militarizzare la Rai con uomini d'area. Il segretario Nicola Zingaretti aveva detto al Tg3: "Il governo dura finché è utile all'Italia". Sembra più che il governo durerà fino a quando non sarà esaurito il giro di nomine su

"Sull'ex Ilva il M5s sponsorizza l'ideologia un po' cialtrona di certa magistratura" : "In questo momento l'Ilva è lo specchio di tutti i populismi e gli immobilismi di questo paese, non da oggi e non solo da questo governo. Però c'è un dato importante da mettere a fuoco, perché nella storia dell'Ilva vediamo sia un ambientalismo demagogico, che considera la difesa dell'ambiente giust

Ex Ilva - Bonelli (Verdi) : “Scudo penale? Non c’è in nessun altro Paese d’Europa. In 7 anni nessun governo ha fatto nulla” : “Ilva? Il vero dramma è che nessuno fa un mea culpa, da Renzi fino all’attuale governo. In questi sette anni, se si voleva, si potevano realizzare due nuovi impianti. Sono passati sette anni, senza fare nulla, solo decreti su decreti. E la soluzione è che oggi mandano a casa gli operai? Se questo accade, la colpa non mi sento di darla ad Arcelor Mittal, ma ai governi che non hanno fatto assolutamente niente”. Sono le parole di Angelo ...

Ex Ilva - Calenda a Radio24 : “Cialtroni al governo - verrà chiusa per Barbara Lezzi. La cordata di Renzi? In Alitalia lo stanno ancora aspettando” : “Questi sono un branco di dilettanti allo sbaraglio che non ha mai lavorato un giorno fuori dalla politica, non sa cos’è una fabbrica, non sa cosa costa farla, cosa costa mantenerla. La parola giusta è cialtroni” . Così Carlo Calenda, eurodeputato di Siamo europei ed ex ministro dello Sviluppo economico, a 24 Mattino su Radio24 intervistato da Simone Spetia e Maria Latella. Calenda ha commentato le mosse della maggioranza che hanno portato ...