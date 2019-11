Dl fisco : riammesso emendamento su Iva ridotta per assorbenti : Roma, 14 nov. (Adnkronos) – Torna la proposta di modifica per introdurre l’iva agevolata al 10% sui prodotti sanitari e igienici femminili. La commissione Finanze, che ieri aveva dichiarato inammissibile l’ emendamento al decreto legge fiscale, oggi ha accolto il ricorso, facendo rientrare la misura tra quelle che saranno esaminate. La proposta prevede la riduzione al 10% dell’imposta sul valore aggiunto per assorbenti , ...

Decreto fisco - riammesso l’emendamento sull’Iva ridotta per gli assorbenti. Rientra anche il bonus per comprare airbag per moto : La commissione Finanze della Camera ha riammesso l’emendamento al Decreto fisco che chiede di tagliare l’Iva sugli assorbenti dal 22 al 10 per cento. L’emendamento, a prima firma Laura Boldrini, è stato presentato da 32 deputate di maggioranza e opposizione. Mercoledì era stato dichiarato inammissibile ma è stato ripescato in occasione della presentazione dei ricorsi dopo il vaglio di ammissibilità. Il testo è atteso nell’Aula ...