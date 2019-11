Cucchi è stato ucciso | due carabinieri condannati a 12 anni per omicidio

Cucchi - la sorella Ilaria : “Sapevamo che Stefano era stato ucciso - ora potrà riposare in pace”. La madre al legale Anselmo : “Ce l’abbiamo fatta” : “Sapevamo che Stefano era stato ucciso, ora potrà riposare in pace“. Queste le prime parole della sorella di Cucchi, Ilaria, dopo il verdetto che ha condannato Di Bernardo e D’Alessandro, i due carabinieri autori del pestaggio. “A mio fratello avevamo fatto una promessa. Oggi l’abbiamo mantenuta – ha continuato – Ci è costato tanto, dieci anni difficilissimi, siamo caduti tante volte ma siamo arrivati fin qui e ...

Cucchi : Brescia - ‘Stato oggi più forte e credibile’ : Roma, 14 nov. (Adnkronos) – “Finalmente giustizia e verità per Stefano Cucchi grazie a una sentenza chiara che rende più forte e credibile lo Stato. Chi ha sbagliato pagherà e l’Arma dei Carabinieri potrà uscire a testa alta da questa vicenda”. Lo dichiara Giuseppe Brescia, presidente della commissione Affari Costituzionali della Camera e deputato del MoVimento 5 Stelle.“Onore a Ilaria Cucchi e alla famiglia che non ...

Stefano Cucchi "è stato ucciso" : dodici anni di carcere per due carabinieri - medici asssolti : Condannati per omicidio preterintenzionale a 12 anni di carcere i carabinieri Alessio Di Bernardo e Raffaele D'Alessandro. L'accusa ne aveva chiesti 18. Insomma, Stefano Cucchi è stato ucciso. Assolto dall'accusa di omicidio invece Francesco Tedesco, l'imputato divenuto poi testimone che con le sue

Il processo sui presunti depistaggi seguiti alla morte di Stefano Cucchi è stato rinviato per l’astensione del giudice incaricato : Il processo sui presunti depistaggi seguiti alla morte di Stefano Cucchi, in cui sono imputati otto carabinieri, è stato rinviato a causa dell’astensione del giudice incaricato, Federico Bonagalvagno. La richiesta di astensione era stata fatta dagli avvocati dei familiari di

Cucchi - Naso (avvocato di Mandolini) : “Pestato - ma non fu causa morte. Processo stalinista”. E la famiglia lascia l’aula : “Intollerabile cabaret” : “Qui nessuno nega il pestaggio, ma Stefano Cucchi non morì per quelle percosse. Ci sono almeno una ventina di medici le cui perizie hanno parlato di morte improvvisa ed accidentale”. A rivendicarlo, nel corso della sua arringa al Processo Cucchi bis nell’Aula Bunker di Rebibbia a Roma, l’avvocato Giosuè Bruno Naso, legale di Roberto Mandolini, maresciallo imputato per falso e calunnia al Processo sulla morte del ...

Ilaria Cucchi - lettera aperta su Leggo al fratello Stefano : «Lo Stato non ti ha lasciato solo» ESCLUSIVA : Siamo tornati nella stessa aula dove ci avevano insultati, attaccati, dileggiati. Quanto tempo è passato. 3650 giorni. Un centinaio di udienze. Siamo stremati. Un pubblico ministero come si...

Ilaria Cucchi - le parole commosse a Stefano : «Lo Stato non ti ha lasciato solo» ESCLUSIVA : Siamo tornati nella stessa aula dove ci avevano insultati, attaccati, dileggiati. Quanto tempo è passato. 3650 giorni. Un centinaio di udienze. Siamo stremati. Un pubblico ministero come si...

Chiesti 18 anni per i due carabinieri accusati di aver pestato Cucchi : Diciotto anni di reclusione per i carabinieri Alessio Di Bernardo e Raffaele D'Alessandro, accusati di omicidio preterintenzionale, in relazione al pestaggio e alla morte di Stefano Cucchi. È la richiesta di condanna avanzata dal pm Giovanni Musarò nel processo in corte d'assise. Per Francesco Tedesco, l'altro militare dell'Arma accusato dello stesso reato di omicidio, il pm ha sollecitato l'assoluzione 'per non aver commesso il fatto'. ...

Ilaria Cucchi : “Sono commossa - lo Stato è con noi” : Roma, 20 set. (Adnkronos) – – “Lo Stato è con noi”. Lo scrive su Facebook Ilaria Cucchi, mentre è ancora in corso la requisitoria dell’accusa al nell’aula bunker di Rebibbia. “Oggi comunque vada, mentre sto ascoltando il pm Musarò sto facendo pace con quest’aula. Sono commossa. E presente anche il Procuratore ff. Prestipino. Il mio pensiero va al Procuratore Pignatone”. “Mi piacerebbe ...

Caso Cucchi - la requisitoria del pm : "E' stato pestato - non mangiava per il dolore" : E' iniziata alle 10.30 la requisitoria del processo per la morte del geometra romano di 31 anni: tre carabinieri sono...