Come migliorare la durata della batteria su Ubuntu

Come migliorare la memoria : tecniche e alimentazione : “Non mi ricordo”. Quante volte ci è capitato di ripetere questa frase, magari perché non ci viene immediatamente in mente un nome, non sappiamo dove abbiamo posato lo smartphone oppure non siamo arrivati ad un appuntamento importante. Quando non si arriva a vere e proprie situazioni patologiche, il calo della capacità mnemoniche può anche indicare soprattutto in chi ha superato i 60 anni un inizio di deficit cognitivo, la memoria va soprattutto ...