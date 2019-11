Adrian | a pochi minuti dal via la voce | Lo fa tutta la puntata | così

Fonte : liberoquotidiano

(Di giovedì 14 novembre 2019) A poche ore dall'attesissima secondadisu Canale 5, filtrano alcune succose indiscrezioni.attesissima dopo il flop della prima, in onda dopo il lunghissimo "stop" imposto lo scorso anno. Ce la farà,o Celentano, a far risalire lo share? Per tentarci, in studio

MauroDeMarco : RT @radiowip: Giovedì è tornato in televisione, col suo stile particolare, Adriano Celentano. Ce ne parla meglio 'In pochi minuti' @MauroDe… - radiowip : Giovedì è tornato in televisione, col suo stile particolare, Adriano Celentano. Ce ne parla meglio 'In pochi minuti… - claraspada : RT @Puttini_Jhonny: Ieri sera a Milano Adriano Celentano non solo non ha cantato ma si è fatto vedere sul palco pochi secondi Il pubblico i… -