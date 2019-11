Venezia | un disastro annunciato Fatemi pure fare come Cassandra | ‘io ve l’avevo detto’

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Vi è capitato qualche volta dila parte del menagramo? Non so, tipo quando vi è venuto in mente di dire “ragazzi, se non ci affrettiamo, perderemo il treno.” Poi, quando vi ritrovate sulla piattaforma a vedere il treno che si allontana senza di voi vi verrebbe voglia di dire “ve lo avevo detto”. Vero, ma aver avuto ragione non vuol dire rendersi simpatici, lo sappiamo tutti. E’ la storia di, la profetessa inascoltata, il cui nome ho presotitolo del mio blog personale. La disgrazia di aver avuto ragione – in questo caso sul cambiamento climatico – mi è venuta in mente con ildi. Non so se vi rendete conto: quasi due metri di innalzamento del livello del mare. Sono cose apocalittiche tipo quelle che si leggono nelle previsioni a lungo termine dei modelli climatici, salvo che questa sta avvenendo proprio ora. Anche in Australia, dove ora siamo ...

matteosalvinimi : Disastro a Venezia, quasi due metri di acqua alta, due morti. Tutta la mia vicinanza. L’Italia fa il tifo per voi. - repubblica : Venezia, Venezia, acqua alta record: mai così dal '66. Il sindaco: 'È un disastro' [aggiornamento delle 23:33] - Corriere : Venezia, acqua alta da record: 1,87 metri. Il sindaco: «Un disastro» -