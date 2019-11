Tumori | Aifa | “Via libera alla seconda terapia con CAR-T in Italia”

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 13 novembre 2019) L’Agenzia Italiana del Farmaco ha dato il viarimborsabilità di una nuovaa base di cellule CAR-T (Chimeric Antigen Receptor T-cell), ladisponibile in Italia. La nuova, denominata Yescarta (axicabtagene ciloleucel), e’ indicata per il trattamento di pazienti adulti con linfoma diffuso a grandi cellule B e linfoma primitivo del mediastino a grandi cellule B, entrambi recidivanti o refrattari dopo due o più linee disistemica. L’accordo prevede una modalita’ di pagamento condizionato al risultato (payment at results), gia’ utilizzata daper Kymriah, l’altraCAR-T approvata lo scorso mese di agosto. “Si tratta di un approccio moderno basato sul valore e sull’efficacia – afferma il Direttore Generale dell’Luca Li Bassi – che in questo caso prevede ...