LIVE Nadal-Medvedev | ATP Finals 2019 in DIRETTA | 6-73 6-3 7-64 | clamorosa vittoria in

(Di mercoledì 13 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi chiude qui la nostra. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di giornata! VINCEMENTE RAFAEL! 6-7(3) 6-3 7-6(4), RMONTA INCREDIBILE CONTRO! Rimane in corsa lo spagnolo, per il russo ora sono ridotte al lumicino le speranze di restare in lizza per le semifinali 6-4 DUE MATCH POINT: clamoroso errore di! Sbaglia il dritto che sarebbe stato vincente, mettendolo appena largo, dopo aver buttato fuori dal campo lo spagnolo 5-4, attacca in controtempo e si prende il punto. Brividi ora alla O2 Arena, perchétorna ad avere due, importantissimi servizi 4-4, palla corta dici arriva male 3-4, prima centrale incontrollabile. Due servizi per3-3 Altra gran prima di, si gira 3-2, CHE DRITTO! Ancora due servizi per ...

