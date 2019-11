Giustizia | Bonafede | “Riforma pronta da un mese | non si può più rinviare Presto vertice

Giustizia : Bernini - ‘ora vediamo se Pd china testa di fronte a Bonafede’ : Roma, 10 nov. (Adnkronos) – “Il ministro Bonafede ha lanciato l’ultimatum al Pd sulla riforma della prescrizione che scatterà dal primo gennaio, e che lui definisce ‘una riforma di civiltà’, con evidente sprezzo del ridicolo, visto che è una misura illiberale, incostituzionale e che condanna gli indagati a diventare imputati a vita. Ora vedremo se il Pd chinerà la testa anche di fronte a questa imposizione”. ...

Giustizia : Bernini - ‘ora vediamo se Pd china testa di fronte a Bonafede’ : Roma, 10 nov. (Adnkronos) – “Il ministro Bonafede ha lanciato l’ultimatum al Pd sulla riforma della prescrizione che scatterà dal primo gennaio, e che lui definisce ‘una riforma di civiltà’, con evidente sprezzo del ridicolo, visto che è una misura illiberale, incostituzionale e che condanna gli indagati a diventare imputati a vita. Ora vedremo se il Pd chinerà la testa anche di fronte a questa ...

Giustizia : Bordo - ‘Pd corretto - Bonafede eviti provocazioni’ : Roma, 10 nov. (Adnkronos) – Il Pd è corretto e responsabile, e non ha mai fatto giochetti né sulla Giustizia né su altro. A giocare ogni giorno sul governo, com’è noto, sono altri. Consiglierei, pertanto, al ministro Bonafede di evitare provocazioni gratuite nei confronti del Partito democratico”. Lo afferma Michele Bordo, vicecapogruppo del Partito democratico alla Camera. ‘Nella maggioranza -aggiunge- ci vuole ...

Ergastolo ostativo - Bonafede attiva il ministero della Giustizia : ‘Priorità valutare conseguenze’. Zingaretti : ‘Una sentenza un po’ stravagante’ : La decisione della Consulta, poche settimane dopo quella della Corte europea dei diritti umani, di bocciare l’Ergastolo ostativo è destinata a far discutere la politica. Se il magistrato del Csm Nino Di Matteo ha chiesto una “reazione” proprio al Parlamento, la prima azione è arrivata dal ministro della Giustizia Alfonso Bonafede che ha fatto sapere di aver dato impulso agli uffici del ministero di mettersi subito al lavoro per ...

Giustizia : Al congresso Camere penali si legge lettera Bonafede e i penalisti rumoreggiano : Taormina (Messina), 18 ott. (Adnkronos) - All'apertura del congresso straordinario delle Camere penali, che si è aperto oggi pomeriggio a Taormina (Messina), viene letta una lettera inviata dalla segreteria del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede che saluta i congressisti e dalla platea i pena

Giustizia : Gelmini - ‘da Bonafede stessi assurdi concetti di un anno fa’ : Roma, 16 ott. (Adnkronos) – ‘Manette, carcere per gli evasori, aumento delle pene. Ecco la strategia ‘espansiva’ di Conte e del governo delle 4 sinistre. Logica da Stato di polizia tributaria che Bonafede ha riportato in Parlamento durante una sua audizione odierna. Forse il ministro della Giustizia ha sbagliato cartellina ed ha riletto tale e quale il discorso che aveva recitato più di un anno fa in occasione della ...

Giustizia : Pd - ‘incontro con Bonafede per prima ricognizione su osservazioni a riforma’ : Roma, 10 ott. (AdnKronos) – Si è svolto nel pomeriggio un breve incontro di lavoro tra una delegazione del Pd rappresentata dal sottosegretario Andrea Giorgis, dalla responsabile Giustizia Roberta Pinotti, dal capogruppo in commissione alla Camera Alfredo Bazoli e dal vicecapogruppo Michele Bordo, con il ministro Alfonso Bonafede. Si legge in una nota del Pd.“Un’occasione -si spiega- per fare una prima ricognizione su ...

Giustizia : Pd - ‘incontro con Bonafede per prima ricognizione su osservazioni a riforma’ : Roma, 10 ott. (AdnKronos) – Si è svolto nel pomeriggio un breve incontro di lavoro tra una delegazione del Pd rappresentata dal sottosegretario Andrea Giorgis, dalla responsabile Giustizia Roberta Pinotti, dal capogruppo in commissione alla Camera Alfredo Bazoli e dal vicecapogruppo Michele Bordo, con il ministro Alfonso Bonafede. Si legge in una nota del Pd.“Un’occasione -si spiega- per fare una prima ricognizione su ...

Giustizia : inaugurato nuovo Tribunale di Marsala - Bonafede 'Rappresenta la nuova visione' (2) : (Trapani) - Molto sentito anche l'intervento del Procuratore di Marsala, Vincenzo Pantaleo: "La corruzione è un fenomeno molto diffuso, è fortemente radicata in questo territorio in cui ci sono i mandamenti di Castelvetrano e di Mazara del Vallo". Mentre il consulente della Commissione antimafia, in

Giustizia : inaugurato nuovo Tribunale di Marsala - Bonafede ‘Rappresenta la nuova visione’ (2) : (Trapani) – Molto sentito anche l’intervento del Procuratore di Marsala, Vincenzo Pantaleo: “La corruzione è un fenomeno molto diffuso, è fortemente radicata in questo territorio in cui ci sono i mandamenti di Castelvetrano e di Mazara del Vallo”. Mentre il consulente della Commissione antimafia, in rappresentanza di Nicola Morra, Roberto Tartaglia, ha ricordato la desecretazione degli atti sulle audizioni di Paolo ...

Giustizia : Bonafede replica a Pm minorile 'Lo Stato non ha lasciato solo nessuno' : Marsala (Trapani), 9 ott. (AdnKronos) - "Non è vero che lo Stato li ha lasciati soli, lo Stato non ha lasciato solo nessuno...". Così, il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede replica a distanza alla Procuratrice minorile di Caltanissetta Laura Vaccaro che in un convegno ha lamentato di essere r

Giustizia - vertice tra Bonafede e i partiti della maggioranza : la riforma sarà spacchettata in due ddl. Nodo elezione al Csm : La riforma della processo penale, quella del processo civile, il sistema di elezione al Consiglio superiore della magistratura. Sono i temi sul tavolo del vertice sulla Giustizia in corso alla Camera dei deputati. Seduti attorno a un tavolo ci sono il guardasigilli, Alfonso Bonafede, e i rappresentati dei partiti di maggioranza: il capigruppo Pd alla Camera Graziano Delrio, i renziani Maria Elena Boschi e Davide Faraone, i capigruppo M5S ...

Prosegue lo sprint sulla Giustizia - Bonafede vede i dem. Insofferenza Renzi : Prosegue l'impegno del Guardasigilli Alfonso Bonafede per trovare l'accordo pieno con i dem, alleati di governo, sulla riforma della giustizia - prescrizione e sorteggio per il Csm sono i difficili nodi da sciogliere - con l'obiettivo di raggiungere in Parlamento l' approvazione del 'pacchetto' sul settore civile e penale, e sulla legge elettorale delle toghe, entro la fine dell'anno. Da domani ogni giorno e' buono, e la volonta' del ...

Prosegue lo sprint sulla Giustizia - Bonafede vede i dem. Insofferenza di Renzi : Prosegue l'impegno del Guardasigilli Alfonso Bonafede per trovare l'accordo pieno con i dem, alleati di governo, sulla riforma della giustizia - prescrizione e sorteggio per il Csm sono i difficili nodi da sciogliere - con l'obiettivo di raggiungere in Parlamento l' approvazione del 'pacchetto' sul settore civile e penale, e sulla legge elettorale delle toghe, entro la fine dell'anno. Da domani ogni giorno e' buono, e la volonta' del ...