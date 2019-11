Dodicenne trova mille euro a terra e compie un gesto da incorniciare

Fonte : baritalianews

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Un bambino hato auna busta con dentro 1.000,00in contanti. Senza pensarci un attimo li ha raccolti e li ha portati dai carabinieri. Questa vicenda si è svolta a Rho. Il bambino Amin di appena 12 anni ha risposto ai carabinieri che gli chiedevano coma mai avesse deciso di portare i solditi in caserma e non tenerli per se che quello era l’insegnamento che aveva ricevuto dai genitori. Amin i soldi li hati vicino all’oratorio dove lui stava passeggiando. I poliziotti gli hanno comprato un gelato ma lui continuava a ripetere di non aver fatto nulla per cui essere premiato. Amin ha ricevuto un premio dal Rotary Club di Milano ed è andato con la mamma a ritirarlo. C’era anche il sindaco Pietro Romano che l’ha premiato per “onestà e spirito civico, due valori importanti troppo spesso sottovalutati e che invece dovrebbero essere sostenuti e ...