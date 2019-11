‘Crack’ osso per fragilità | in Italia 230 mila fratture all’anno

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Roma, 13 nov. (Adnkronos Salute) – Ossa delicate come il cristallo. Ogni anno insi registrano oltre 230damolte delle quali provocano disabilità, perdita di autonomia e un aumento del rischio di mortalità. L’allarme arriva dalla Siot, la Societàna di ortopedia e traumatologia, che sottolinea anche l’impatto dell’ipovitaminosi nel complesso quadro clinico delle malattie dell’da Roma, dal 104esimo congresso nazionale della Siot, appena conclusosi a Roma. Gli ortopedici hanno sottolineano le luci e le ombre delle nuove indicazione per la prescrizione della vitamina D con una lettura ragionata ed analitica della nota 96 dell’Agenziana del farmaco (Aifa), mettendone in evidenza alcuni aspetti positivi e le diverse aree grigie per cui sarà necessario attendere del tempo per poterne valutare il reale ...

