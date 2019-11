Allianz Stadium | «Balotelli sei africano»

Calcio femminile : l’Italia candida l’Allianz Stadium per la finale di Champions League 2022 o 2023 : Oggi la FIGC ha trasmesso alla UEFA il dossier con il quale si candida ad ospitare la finale della Champions League femminile 2022 o 2023 in quel di Torino, all’Allianz Stadium, casa della Juventus. C’è attesa nella decisione della federazione europea: il verdetto arriverà il 2 marzo 2020. Se dovesse arrivare il sì sarebbe la seconda volta nella storia per la manifestazione in Italia: la prima era stata il 26 maggio 2016 allo stadio ...

La Juventus batte allo Stadium Allianz il Bologna per 2-1 - Ronaldo festeggia i 700 gol : La Juventus batte in casa il Bologna ed è al primo posto della classifica a 22 punti, con un solo punto distacco dall'Inter dopo che ha vinto a Sassuolo. Prima della gara il presidente Agnelli ha premiato Cristiano Ronaldo con una maglia celebrativa dei 700 gol che l'asso portoghese ha messo a segno nella sua splendida carriera e i tifosi bianconeri sono andati in delirio. Mihajlovic è ritornato a sedere sulla panchina del Bologna (dopo una ...

Biglietti Juventus-Lokomotiv Mosca - come acquistare i tickets per la Champions League all’Allianz Stadium : Martedì 22 ottobre (ore 21.00) si giocherà Juventus-Lokomotiv Mosca, match valido per la fase a gironi della Champions League 2019-2020. All’Allianz Stadium di Torino andrà in scena una partita fondamentale per le sorti del girone, i bianconeri vanno a caccia della seconda vittoria consecutiva nel torneo in modo da mettere una seria ipoteca sulla qualificazione agli ottavi di finale della massima competizione europea. I ragazzi di Maurizio ...

Juventus - Agnelli ha deciso di lasciare la stella di Conte all'Allianz Stadium : La settimana in avvicinamento ad Inter-Juventus è stata ricca di spunti da molti punti di vista: si è parlato di calcio giocato e di come le due squadre arrivino al big match, si è fatto poi riferimento alla Champions League, alla sconfitta immeritata degli uomini di Conte e alla vittoria netta della Juventus contro il Bayer Leverkusen, ma l'argomento principale è stato la 'stella' all'Allianz Stadium. Infatti è partita una petizione da parte di ...

Calcio : Claudio Marchisio si ritira a 33 anni - domani l’annuncio ufficiale all’Allianz Stadium di Torino : Si chiude a 33 anni la carriera di Claudio Marchisio, uno dei centrocampisti italiani più forti dell’ultimo decennio. Il nativo di Torino classe 1986 annuncerà domani alle ore 15.00 il suo addio al Calcio giocato in una conferenza stampa indetta all’Allianz Stadium e più precisamente nella sala “Gianni e Umberto Agnelli”, la stessa in cui sono andate in scena le presentazioni di Cristiano Ronaldo e Maurizio Sarri. Il ...

LIVE Juventus-SPAL 0-0 - Serie A in DIRETTA : si parte - Allianz Stadium gremito! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.56 Scendono in campo i giocatori! 14.54 Lo Juventus Stadium è gremito. Grande spettacolo a Torino. 14.52 Adrien Rabiot sarà sotto la lente d’ingrandimento quest’oggi: il francese non ha entusiasmato nelle prime uscite. Sarri lo rivitalizzerà? 14.50 Il riscaldamento si è concluso: tra poco scenderanno in campo le squadre. 14.48 Mirko Valdifiori giocherà contro il suo maestro: ...