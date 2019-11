TFA sostegno 2020 | requisiti | posti disponibili e numero prove

Fonte : termometropolitico

(Di martedì 12 novembre 2019) TFATFA, ultimi aggiornamenti: le persone che vogliono diventare insegnanti didovranno partecipare al prossimo concorso specifico, ma dovranno essere in possesso deirichiesti. Ecco ildeiper il prossimo anno e ledi selezione da sostenere. TFArichiesti Il Miur sta lavorando per preparare un nuovo percorso di TFAche avrà inizio dale che avrà come finalità quella di formare docenti specializzati, la cui carenza nel relativo comparto comincia a farsi sentire. L’aver partecipato al corso di formazione è uno deifondamentali per poter partecipare al prossimo Concorso. Per partecipare al corso di formazione TFAbisognerà essere in possesso di uno dei seguenti: Abilitazione ...

orizzontescuola : Tfa sostegno, l’idoneità si misura sul campo. Lettera - annaserra10 : TFA Sostegno: Ultima possibilità di Specializzarsi - LiborioButera : #TFA #sostegno 2020: ITP, Teorici, Infanzia e Primaria -