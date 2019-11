Mario Balotelli nei guai | patente ritirata e multa in Svizzera

Mario Balotelli multato in Svizzera : non potrà guidare per 3 mesi : Il calciatore del Brescia Mario Balotelli non potrà guidare veicoli a motore in Svizzera per tre mesi, (dal 31 dicembre 2019 al 30 marzo 2020) a causa di un’infrazione alle norme della circolazione stradale, non meglio precisata, commessa nei giorni scorsi in Canton Ticino.La sanzione è stata emessa dalla Sezione ticinese della circolazione, risale al 30 ottobre scorso ed è stata pubblicata oggi sul Foglio Ufficiale ...

Dal prof Mancini a Balotelli - Micah Richards rivela : “Mario ha acceso i fuochi d’artificio anche a casa mia” : L’ex giocatore del Manchester City ha raccontato alcuni aneddoti relativi a Balotelli, soffermandosi anche su Mancini e Dzeko Ha detto addio al calcio giocato a soli 31 anni, ma Micah Richards ne ha eccome di cose da raccontare. Soprattutto riguardo il suo periodo al Manchester City, impreziosito dalla vittoria della Premier League nel 2012. Massimo Paolone/LaPresse Una squadra che parlava italiano, con Mancini in panchina e ...

Dal caso Ronaldo ai cori razzisti contro Balotelli - Mancini chiaro : “Mario in azzurro quando lo meriterà - e su CR7…” : Mancini ha le idee chiare: il parere del ct azzurro sui casi Cristiano Ronaldo e Balotelli La Serie A si ferma per dare spazio alle Nazionali. Gli azzurri sono in ritiro a Coverciano in vista delle ultime due partite di qualificazione all’Europeo del 2020, contro la Bosnia Erzegovina e contro l’Armenia. Alla vigilia del due incontri, il ct azzurro Mancini ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza stampa. Massimo ...

Cori razzisti a Balotelli - Salvini perde la pazienza : “Mario - povera stellina… l’Italia ha altri problemi” : Matteo Salvini torna a parlare dei Cori razzisti rivolti a Mario Balotelli durante Verona-Brescia: il leader della lega giudica eccessiva la polemica e pensa ai “veri problemi dell’Italia” Quando si parla di questioni legati al razzismo, l’opinione di Matteo Salvini fa sempre notizia. Il leader della lega, intervistato a margine dell’Eicma a Milano, è tornato a parlare del caso Balotelli, difendendo ...

Mario Balotelli consolato dalla sua Pia : «Papà - non ascoltarli» : Mario Balotelli e PiaMario Balotelli e PiaMario Balotelli e PiaMario Balotelli e PiaMario Balotelli e PiaMario Balotelli e PiaMario Balotelli e Pia«Papà non ascoltarli, sono stupidi». Nonostante la rabbia, la frustrazione e la delusione, Mario Balotelli avrà probabilmente fatto un sorriso quando sul suo cellulare è apparso il messaggio di sua figlia Pia. L’attaccante, infatti, è stato vittima di ululati razzisti durante la partita di campionato ...

Mario Balotelli attaccato dai tifosi del Brescia : "È italiano - ma non rispetta la maglia" : Mario Balotelli, dopo i cori razzisti nella partita Verona-Brescia, viene criticato dagli stessi sostenitori del Brescia. Attraverso un comunicato ufficiale, infatti, il gruppo Brescia 1911 ha condannato certi atteggiamenti di SuperMario. Leggi anche: Grosso: "Balotelli è un ragazzo d'oro" "Siamo es

Pia - insulti razzisti anche all’asilo : ecco cosa è successo alla figlia di Mario Balotelli e Raffaella Fico : Il razzismo è sempre stato un problema, ma mai come in questo periodo la cosa si è fatta così grave. A parlarne è stata Raffaella Fico, ospite del programma di Rai1 “Storie italiane” dove ha parlato degli insulti razzisti di cui è stato vittima l’ex compagno Mario Balotelli durante la partita Verona-Brescia dello scorso fine settimana, facendo delle rivelazioni spiazzanti anche sulla figlia Pia. Ha iniziato parlando di Mario Balotelli che non è ...

Mario Balotelli - Raffaella Fico in lacrime a Storie Italiane. Scontro con Anna Falchi : "Ma che significa?" : "C'è un video in cui gruppo di tifosi fa il verso della scimmia. Ero lì con la bambina, l'ho visto dopo partita ed era scosso, nervoso e dispiaciuto. Non è la prima volta che succede, sentirsi dire determinate cose fa male", ha dichiarato Raffaella Fico a Storie Italiane. La showgirl ha commentato i

Raffaella Fico non escludo un ritorno di fiamma con Mario Balotelli : La showgirl Raffaella Fico è stata ospite al programma radiofonico ‘Un giorno da pecora’ condotto da Giorgio Lauro e da Geppi Cucciari e ha commentato i fatti che hanno visto protagonista l’ex compagno e padre di sua figlia Pia, Mario Balotelli. Durante l’incontro di calcio Brescia – Verona, il calciatore è stato raggiunto da alcune offese, a sfondo razzista, da parte di alcuni tifosi non ancora identificati. La ...

Mario Balotelli - la malapianta del razzismo ha radici politiche profonde : Per capire a che punto di crisi, probabilmente irreparabile, delle idee e della cultura in cui siamo arrivati in Italia, basterebbe analizzare le dichiarazioni di un tizio che sarebbe il capo dei tifosi del Verona e risponde al nome di Luca Castellini, già candidato con la formazione neofascista Forza Nuova. Secondo questo signore, Mario Balotelli non sarà mai “italiano fino in fondo”. Non è chiaro da chi si senta investito ...

Raffaella Fico si schiera con l’ex Mario Balotelli : «È italiano a tutti gli effetti. Tornare insieme? Mai dire mai» : «Mario è italiano a tutti gli effetti». È quanto ha detto Raffaella Fico parlando dell’ex compagno Mario Balotelli. La madre della piccola Pia, avuta dal calciatore, era ospite di ”Un Giorno da Pecora’ ed è intervenuta in merito agli insulti razzisti rivolti a Mario Balotelli dagli ultrà del Verona. «Quella di Luca Castellini, militante di Forza Nuova e capo ultras dell’Hellas Verona è stata un’uscita infelice», ha ...

Cori razzisti contro Balotelli – Salvini ‘bacchetta’ Gravina e sorprende : “per quanto mi riguarda Mario non è un modello” : Salvini non ci sta: dura risposta al presidente della Federcalcio Gravina sul caso Balotelli L’episodio di razzismo di domenica scorsa durante Verona-Brescia fa ancora discutere. Oggi a mettersi al centro dell’attenzione, con un rimprovero al presidente della Figc Gravina è Matteo Salvini: “il presidente della Federcalcio lasci che l’allenatore faccia l’allenatore. Il razzismo è sempre da condannare, secondo ...