Maltempo e disagi in Lombardia | strade chiuse in provincia di Sondrio

Maltempo : allerta rossa al Sud. Scuole chiuse e disagi alla circolazione : allerta rossa al Sud per l’ondata di Maltempo che sta interessando l’Italia e in particolare Calabria, Basilicata e Sicilia. In Puglia l’allerta meteo è arancione. allerta gialla in Campania, Lazio, Umbria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Lombardia, Veneto, Toscana e Sardegna. In molte città le Scuole oggi sono chiuse, da Venezia a Napoli, da Lecce e Brindisi fino a Catanzaro e Reggio Calabria. Il Maltempo sta provocando anche ...

A causa della caduta di massi, la Provincia di Benevento ha disposto la chiusura al traffico della strada provinciale che collega Cerreto Sannita a Cusano Mutri, determinando l'isolamento di quest'ultimo Comune. La chiusura dell'unica arteria di collegamento costringe a percorrere percorsi alternativi con grandi disagi per la popolazione.

Il violento nubifragio che si è abbattuto nell'entroterra Cesenate, in Romagna, sta causando problemi. In particolare nel Comune di San Piero in Bagno dove si stanno registrando allagamenti in alcune zone della cittadina, in particolare di alcune strade, e nei pressi dello svincolo della E45. Il sindaco Marco Baccini e' al lavoro con la Protezione Civile per i provvedimenti del caso.

Maltempo Roma : alberi in strada e allagamenti - disagi alla circolazione : alberi e rami caduti in carreggiata, allagamenti nei sottopassi e strade chiuse con rallentamenti della circolazione: ieri il Maltempo ha colpito anche Roma, con piogge e raffiche di vento, con ripercussioni soprattutto sulla viabilità che si fanno sentire ancora oggi. Attualmente il sottopasso della Stazione Tiburtina, altezza Via Tiburtina direzione Gra, è chiuso a causa di un allagamento. Nelle scorse ore venivano segnalati disagi alla ...

disagi per i viaggiatori della metro A di Roma: è chiusa la fermata Manzoni, i treni transitano senza fermarsi. La chiusura sarebbe dovuta all'allagamento dello stazione per le piogge intense. Interdetto al traffico per allagamento anche un tratto del sottopasso della stazione Tiburtina.

Alberi caduti e serre divelte dal vento, ulivi in piena raccolta flagellati dalla grandine, campi allagati con cipolle, finocchi, scarole e in generale gli ortaggi sott'acqua per le intense precipitazioni che hanno provocato anche frane e smottamenti sono i pesanti danni provocati nelle campagne dell'ondata di Maltempo che, dalla Liguria alla Campania, si è abbattuta sull'Italia. E' quanto emerge dal primo bilancio effettuato dalla Coldiretti

Maltempo sull'Italia : nubifragi e trombe d'aria. Disagi in Liguria - Toscana e nel Salernitano : Forti piogge ed esondazioni in diverse regioni d'Italia. In Campania colpiti anche il Casertano e il Sannio. E in alta quota in Lombardia compare la neve

Vento forte e pioggia stanno interessando l'intero Sannio. Una forte folata di vento ha abbattuto una impalcatura montata all'esterno della chiesa a Montesarchio (Benevento). Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, pur sollecitato dagli studenti, ha ribadito che le scuole resteranno aperte in quanto l'allerta e' di colore giallo e non arancione.

Maltempo - allerta rossa in Liguria e disagi anche in Campania. Nevica in Piemonte. FOTO : Piogge e temporali sull'Italia. Nel tratto tra Casarza Ligure e Riva Trigoso è straripato il Petronio. Bloccate alcune vie e la galleria per Moneglia. Sfollati nello Spezzino e nel Sanremese. A Sestriere caduti 20 cm di neve, fiocchi anche in Lombardia. AGGIORNAMENTI

Il Maltempo che sta interessando in queste ore la Campania, sta avendo conseguenze anche sul servizio della Circumvesuviana: l'Ente Autonomo Volturno rende noto che, a causa dell'allagamento dell'impianto di Scafati (Salerno), la tratta Pompei-Poggiomarino, in provincia di Napoli, è momentaneamente interrotta. I treni in partenza da Napoli per Poggiomarino limitano a Pompei. Per la caduta di alberi sulla sede ferroviaria, la

Numerosi in queste ore gli interventi dei vigili del fuoco nell'area di Benevento, per rami caduti per le raffiche di vento, scantinati allagati, detriti e fango in strada. L'allerta resterà arancione fino alla mezzanotte di oggi, poi diventerà gialla. Il sindaco di Benevento e polizia municipale, di concerto con la società che gestisce il trasporto urbano, hanno stabilito di interrompere il servizio navetta verso il cimitero alle

Il Maltempo sferza l’Italia : danni e disagi in Liguria : Nel Levante Ligure è l’allerta arancione per il maltempo. Il sindaco di Sestri Levante, Valentina Ghio, ha definito le condizioni “preoccupanti” e ha invitato i cittadini a non uscire di casa. Il torrente Petronio è esondato creando problemi a Sestri Levante e nelle città limitrofe. Preoccupa anche il Vara si è alzato oltre il secondo livello di guardia Gabriele Laganà maltempo ...

Maltempo Campania : allagamenti e disagi nel Napoletano - sospese corse degli aliscafi : Il Maltempo sta provocando danni e disagi anche nel Napoletano: a Cardito un albero è crollato in strada. La zona è stata transennata e sono in corso le operazioni di rimozione. allagamenti registrati a San Giorgio a Cremano: le strade sono sono state inondate, mandando in tilt la circolazione. Ad Afragola un sottopassaggio è stato invaso dall’acqua e alcune vetture sono rimaste bloccate. A Napoli ieri l’amministrazione comunale ...

disagi per il Maltempo oggi nel Lazio, dove nel pomeriggio si sono verificati anche nubifragi. Allagata la ferrovia tra Pavona e Ciampino sulla linea Roma-Velletri.La circolazione e' rimasta cosi' rallentata per un'ora con un treno regionale limitato nel percorso. Si sono registrati ritardi per i treni in viaggio fino a venti minuti.