(Di mercoledì 13 novembre 2019) Il clima di tensione e insicurezza che regna nel Napoli sembra aver toccato anche le famiglie dei calciatori. Questa mattina, in seguito agli episodi dei furti subiti da Allan e Zielinski erano circolate voci riguardanti ladia Napoli delle loro mogli. Nel pomeriggio poi sul web sono circolate voci secondo cui ladisi sarebbe rifugiata a casa dei suoi genitori spaventata da quanto stava accadendo. NapoliMagazine ha raccolto la smentita di Jenny Darone “Voglio precisare che non hodinella mia città, come ho letto incredibilmente sul web. Sono napoletana e fiera di esserlo. Vado sempre a trovare i miei genitori. Nessun caso, dunque”.€ L'articolo Ladi“Non hodia Napoli” ilNapolista.

RaiNews : Thais #Allan al settimo mese di gravidanza, ha scelto di trasferirsi in albergo. È andata a casa dei genitori Genny… - claudioruss : Jenny Darone, moglie di Lorenzo #Insigne: “Voglio precisare che non ho paura di vivere a #Napoli, nella mia città,… - NincoSud : RT @napolista: La moglie di #Insigne smentisce “Non ho paura di vivere a #Napoli” “Voglio precisare che non ho paura di vivere nella mia c… -