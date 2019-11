Kia Niro | un restyling che punta su design e connettività – FOTO

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 12 novembre 2019) Kiadal 2016 ad oggi, è il crossover che ha venduto 270.000 unità al livello globale. In Europa centomila automobilisti si sono fatti conquistare dall’auto coreana che oggi si ripresenta al mercato rinnovata, nelle versioni Hybrid e Plug-In. Un’evoluzione stilistica in nome di, tecnologia e sempre più dal basso impatto ambientale.esterno rinnovato, interni più raffinati, dotazioni più ricche e nuove combinazioni cromatiche. A questo si aggiunge una ventata di tecnologia e il nuovo sistema telematico avanzato Kia UVO CONNECT con inedite funzioni di. “, con i suoi successi, è diventato un modello strategico per la nostra crescita in Italia oltre che elemento chiave del processo di elettrificazione della gamma”, dichiara Giuseppe Bitti, amministratore delegato di Kia Motors Company Italy che ha aggiunto: “Ilda crossover di tendenza, ...

zazoomnews : Nuova Kia Niro: sicurezza comfort e piacere di guida in versione eco-friendly - #Nuova #Niro: #sicurezza #comfort - zazoomblog : Nuova Kia Niro: sicurezza comfort e piacere di guida in versione eco-friendly - #Nuova #Niro: #sicurezza #comfort - partyepartenze : Io però De Niro nella pubblicità della Kia non lo posso vedere. Da C'era una volta in America alla demenza senile.… -