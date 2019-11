Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 12 novembre 2019) “Avevo fatto l’amniocentesi ed era tutto a posto, poi quando Tommy è nato ho avuto una sorpresa, sembrava avvolto dal cellophane“. A raccontarlo è Chiara Bertoncelli, una mamma che ha parlato in diretta aCinque su Canale 5 della malattia di suo, nato affetto da, una forma meno grave dell’arlecchino che ha colpito il piccolo Giovannino – il bimbo abbandonato in ospedale a Torino dai genitori – ma che vede coinvolto lo stesso gene (ABCA 12 del cromosoma 2). “Sembrava finto, non somigliava nemmeno un bambino vero – ha spiegato la donna -. Avevo tante domande e poche risposte perché essendo una malattia rara anche i medici sapevano dirmi poco”. “Ci sono tante accortezze ma non ho mai pensato di non farcela“, ha aggiunto laspiegando che ora comunque il piccolo Tommy conduce una vita ...

FQMagazineit : Ittiosi lamellare, la testimonianza di una madre a Mattino 5: “Mio figlio come Giovannino, quando è nato sembrava a… - TutteLeNotizie : Ittiosi lamellare, la testimonianza di una madre a Mattino 5: “Mio figlio come Giovannino… - bebeblogit : Ittiosi lamellare, la storia di Tommy -