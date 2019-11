I bimbi-eroi del pullman | Diceva | morirete tutti

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 12 novembre 2019) Luca Fazzo Interrogati i protagonisti del dirottamento di uno scuolabus dell'autista senegalese Milano Glichiacchierano in corridoio, in attesa di essere interrogati in Corte d'assise. Se cinquantuno bambini, due professori e una bidella non sono bruciati vivi sulche li riportava a scuola, la mattina del 20 marzo scorso, alle porte di Milano, è merito di questi carabinieri. Ieri è il loro turno di testimoniare al processo all'uomo che era al volante del: Sy Ousseynou. E a colpire è l'ordinarietà, la mancanza di enfasi, con cui raccontano dieci minuti all'inseguimento del, dopo l'allarme lanciato al 112 dai bambini. A partire dall'appuntato Simone Zerbilli, quello cui toccò la rogna peggiore: mettersi di traverso con la sua piccola Renault Clio al bestione guidato da Sy. «Nella mano aveva un accendino da cucina, lo accendeva ripetutamente e ...

