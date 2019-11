Ex Ilva | Conte scrive a ministri | ' aprire Cantiere Taranto | proposte a Cdm giovedì' 2

Ex Ilva : Conte scrive a ministri - 'aprire Cantiere Taranto - proposte a Cdm giovedì' (3) : (Adnkronos) - "Al riguardo, ti anticipo -conclude Conte- che il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, mi ha comunicato l’intenzione di promuovere un intervento organico per il rilancio dell’Arsenale, mentre il ministro per l’Innovazione, Paola Pisano, mi ha rappresentato la volontà di realizzare u

Ilva - fermo il tavolo con Arcelor - Conte cerca un'altra cordata. Salta l'incontro - Gualtieri apre a Cdp : «Il signor Mittal non ha mandato segnali, non sono previsti vertici nelle prossime ore. Speriamo mercoledì...». Giuseppe Conte, un po? come un amante non corrisposto, attende...

Ex Ilva - Conte con Merkel : “Cooperazione in campo siderurgico per trovare soluzioni che tengano assieme ambiente - lavoro e salute” : Con la cancelliera Angela Merkel il premier Giuseppe Conte ha parlato anche dello stabilimento dell’ex Ilva. “Ne abbiamo parlato – anticipa il presidente del Consiglio nel corso della conferenza stampa congiunta – e ci siamo ripromessi una cooperazione, in campo siderurgico, per cercare di confrontarci su soluzioni più avanzate dal punto di vista tecnologico”. Poi ha aggiunto: “La sfida che attende il governo ...

SCENARIO/ Folli : la fine di M5s cambia il destino di Conte - Ilva e Pd : Lo sfaldamento di M5s è un fatto senza precedenti che condiziona tutto il resto, da Conte alla crisi dell'Ilva, fino alle regionali e al Pd

Conte scrive ai ministri : "Portate idee per l'Ilva di Taranto" : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha scritto ai ministri in vista del Cdm di giovedì 14 novembre per invitarli a contribuire in termini di idee e proposte alla ristrutturazione e alla riconversione dell’area industriale di Taranto, che viene minacciata dall’annunciato addio di ArcelorMittal agli stabilimenti ex Ilva. Questo il testo della lettera, anticipata oggi da Repubblica: “Gentile ...

Ex Ilva - la lettera di Conte ai ministri : “Portate idee e progetti - apriamo il cantiere Taranto” : Aprire un cantiere Taranto attraverso le proposte di ogni singolo ministro: a questo punta il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che rivolge una lettera-appello a tutti i componenti del Cdm per chiedere loro di presentare idee, progetti e soluzioni per uscire dall'impasse sulla situazione dell'ex Ilva e rilanciare la città di Taranto.Continua a leggere

Ilva - Conte ora è pessimista. Il piano B : «paracadute» da almeno 15 milioni : Al vaglio del governo l’ipotesi di sostenere direttamente la città e i suoi abitanti. Ma si prova ancora a convincere ArcelorMittal, cui si chiede di dimezzare i 5 mila esuberi previsti

Per Ilva Conte chiede aiuto pure a Merkel : Il dossier Ilva finisce sul tavolo del bilaterale tra Angela Merkel e Giuseppe Conte oggi a Palazzo Chigi. E’ quando i due si ritrovano a parlare da soli, per un quarto d’ora senza le rispettive delegazioni, che il presidente del Consiglio chiede consiglio sul ‘dossier Taranto’, il ‘cantiere Taranto’ come lo chiama lui immaginando una riconversione del sito industriale che possa tirare fuori dalle secche la ...

Ilva - il cantiere Taranto è fermo. Conte non riesce a mettere a punto una controproposta per Mittal : Il cantiere Taranto, per citare la roboante espressione usata da Giuseppe Conte nella conferenza stampa a villa Pamphilj accanto a Angela Merkel, è fermo. Dall’ultimatum di 48 ore lanciato a Mittal sul futuro dello stabilimento ex Ilva sono passati quattro giorni. Non c’è un incontro fissato a palazzo Chigi con i vertici del colosso dell’acciaio, i 5 stelle continuano a dire no allo scudo penale, cioè ...

Ex Ilva - Conte vede Merkel : “Cooperazione con Germania nel settore dell’acciaio”. Cancelliera : “Banche - in Italia progressi notevoli sui rischi” : “Ci siamo ripromessi una cooperazione per cercare di confrontarci sulle soluzioni più avanzate dal punto di vista tecnologico e condividere le conoscenze” nel settore dell’acciaio. Lo ha detto Giuseppe Conte dopo aver incontrato a Roma la Cancelliera tedesca Angela Merkel, con la quale il presidente del Consiglio ha parlato della questione ArcelorMittal e ex Ilva. “Lavoriamo per una soluzione che tenga in piedi la tutela della ...

Scudo penale Ilva - Porro : 'Ci si può fidare di Conte? Dice tutto ed il contrario di tutto' : L'appuntamento con la rubrica di Nicola Porro 'Zuppa di Porro' si rinnova quotidianamente sui suoi canali social. Il giornalista, ogni giorno, affronta i temi di maggiore attualità politica, non mancando di esprimere il suo giudizio su quelli che sono i comportamenti delle figure chiavi dello scenario italiano. Nell'edizione dell'11 novembre ha scelto di porre il proprio focus sul premier Giuseppe Conte, manifestando riserve rispetto all'idea ...

Ex Ilva - Conte-ArcelorMittal : condizioni/ Norma Renzi su scudo penale inguaia Governo : Ex Ilva, domani il vertice decisivo Conte-ArcelorMittal: le condizioni del premier. Renzi con doppio emendamento sullo scudo penale 'inguaia' il Governo