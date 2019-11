End of waste | sul fine-rifiuto siamo alla farsa | in 24 ore entrano in vigore due leggi

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 12 novembre 2019) Al peggio non c’è mai. Specie quando si parla di Eow () e cioè delle condizioni richieste affinché un, dopo un’operazione di recupero, ridiventi prodotto; e venga, quindi, “liberato” da tutti gli obblighi di controllo e di tracciabilità previsti dlegge per evitare che i rifiuti vengano smaltiti illegalmente. Come è evidente, si tratta di una questione molto delicata per la tutela ambientale in quanto la normativa europea impone che, per decretare la, vengano rispettate alcune condizioni tra le quali spicca quella secondo cui “l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente e sulla salute”. E, pochi giorni fa, la Corte europea di giustizia ha precisato opportunamente che “conformemente al principio di precauzione sancito all’articolo 191, paragrafo 2, TFUE, se la valutazione dei migliori dati ...

